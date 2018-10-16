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'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan 32 yaşındaki C.A. internet üzerinden çocuklara ait cinsel görüntü ve fotoğrafları üye olduğu gruplarda paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda internet üzerinden çocuk pornosu paylaşan bir kişi tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele ekipleri TTK'da maden işçisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki C.A.’nın evine operasyon düzenledi. C.A'nın evinde yapılan aramalarda kendisine ait olduğu öğrenilen cep telefona ve bilgisayarlarına el konuldu. Emniyette yapılan incelemede bilgisayarda ve telefonunda çok sayıda çocuğun cinsel istismarına yönelik video ve fotoğraf tespit edildi.

"CİNSEL İÇERİKLİ BİRÇOK GRUBA ÜYEYİM"

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan C.A., ifadesinde “Videoları ve fotoğrafları internette ben paylaştım. Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim. Telefonumdan çıkan videolar ve fotoğraflar bana ait. Bunları üye olduğum gruplarda paylaştım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A. adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden taciz cinsel istismar

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