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Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım

03.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde aldığı şok edici yaralanmalardan bahsederek, sert çekişmeler sırasında boynunun, omurgasının ve beyin sapının zarar gördüğünü söyledi.

Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım

NY Post'un haberine göre, The Plug Podcast'e konuk olan 30 yaşındaki cinsel içerikli film oyuncusu Adriana Chechik sert çekişmeler sırasında vücudunun çeşitli yerlerinin sakatlandığını anlattı. Boynuna, omurgasına ve beyin sapına zarar verdiğini söyledi.

Mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: Sakatlandığım dönemde doktorum iyileşmem için bir yıl ara vermemi istedi ancak bir yıl uzun bir süreydi. Çalışmak zorundaydım ve çalıştım.

''İYİLEŞMEK İÇİN BUZ BANYOSU YAPIYORUM''

2013’ten bu yana porno filmlerinde rol alan Checnik, çekimlerin ardından vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ve mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
porno
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