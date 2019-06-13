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Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Başkentte mobil olarak gezen Güven Timi’nde bir polis, Ankara’da sokaklara fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi’ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakaladı.Ankara’nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı’nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Başkentte mobil olarak gezen Güven Timi’nde bir polis, Ankara’da sokaklara fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi’ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakaladı.
Ankara’nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı’nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi. Fark edildiğini anlayan genç, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Cemal Gürsel Caddesi’ne doğru kaçmaya başladı. Polisin tek başına kovaladığı genç, Yeni Ankara Caddesi’nde enselendi. Bir çanta dükkanının içerisinde biten kovalamaca sonucunda yakalanan genç, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü. Polis aracına konulan genç, kadınlarla ilgili kartlar dağıttığını ve paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç, cinsel içerikli kartları dağıttığı için pişman olduğunu da belirtti.

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