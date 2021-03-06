'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak

Derslerde, "Çıplak görüntülerin paylaşılması uygun mu değil mi?" sorusuna yanıt aranacak, bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda çocuklar bilgilendirilecek.

Flaman Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi (Sensoa), cinsel içerikli mesajlaşma konusunda ders paketleri geliştirdi. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında bu konu, zorunlu ders olarak okutulacak.

Cinsel içerikli mesaj ve çıplak görüntü paylaşımı konusunda daha geniş kesimlerin bilgilendirilmesi amacıyla, bu konunun zorunlu ders olarak okutulması kararlaştırıldı.

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kilitlenme sırasında, cinsel içerikli mesajlaşma ve internet üzerinden çocuk istismarı vakalarının artması üzerine, Belçika'daki birçok okul, bu konuda öğrencilerini uyarmaya başladı.

Derslerde çocuklara, çıplak görüntü göndermeleri yönündeki baskılara nasıl dirnemeleri gerektiği ve gönderdikleri görüntülerde yüzlerini gizleme yöntemleri gibi konular öğretilecek.

Belçika'da gelecek öğretim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında, "cinsel içerikli mesajlaşma" zorunlu ders olarak okutulacak.

Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi'ne göre, buna ciddi biçimde ihtiyaç var. Çünkü, günümüzde cinsel içerikli mesajlaşma artık çok yaygın.

Yapılan araştırmalara göre, 12 - 18 yaş aralığındaki her 10 gençten biri, son 2 ay içinde en az bir kez çıplak görüntü paylaştı. Her 10 gençten dördü de, çıplak fotoğraf ya da video aldı.

Geçen yıl, "Eveline" adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çıplak görüntü göndermeye ikna edilen Belçikalı bir grup ünlünün kamuoyu ile paylaşılan fotoğrafları da, Belçika'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bir "uyandırma çağrısı"

Çocuk hakları örgütlerine göre de, salgın nedeniyle eve kapanma döneminde cinsel içerikli mesajlaşma ve çevrimiçi istismar vakaları ikiye katlandı.

Sensoa uzmanlarından Wannes Magitis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, bu gelişmeleri bir "uyandırma çağrısı" olarak gördüklerini söyledi. Çocukları bu konularda bilgilendirmek için ders paketleri geliştirdiklerini belirten Belçikalı uzman, derslerin cinsel içerikli mesajlaşmayı kınamak ya da yasaklamak anlamına gelmediğini vurguladı.