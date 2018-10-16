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Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Zonguldak'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A.

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A. (32), sevk edildiği adliyede, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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