Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A. (32), sevk edildiği adliyede, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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