Cinsel içerikli rüyalar ne anlatmaya çalışıyor? Seks rüyalarının altında yatan nedenler

Cinsel içerikli rüyalarla yapılan bir çalışma ilginç gerçekleri ortaya çıkardı. Sadece seks içerikli rüyalar için değil genel olarak tüm rüyalar için bilinçaltının bir mesajı olduğu düşünülse de cinsel içerikli rüyalar için yapılan çalışma ilginç gerçekleri ortaya çıkardı. Hem kadınlar hem de erkekler arasında seks rüyaları çok yaygındır. Tuhaf olduğu düşünülen cinsel içerikli rüyalar, her zaman şiddetli bir libidoya işaret etmezler. Montreal Üniversitesi'nden Dr. Antonio Zadra tarafından yapılan bir çalışmada, seks rüyaları, bildirilen tüm rüyaların yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyordu. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından açıklandığı gibi, cinsel ilişki içeren rüyalar erkekler ve kadınlar arasında en sık görülen erotik rüya içeriği türüydü.

EN ÇOK GÖRÜLEN EROTİK RÜYALAR

Cinsel teklifler

Öpüşmek

Fanteziler

Mastürbasyon

Ve büyük final: Hem erkekler hem de kadınlar, seks rüyalarının yaklaşık yüzde 4'ünde orgazm yaşadıklarını bildirdi. Bu şehvetli özelliklerden herhangi birini değerlendirirken akılda tutulması gereken bazı kapsamlı temalar vardır.

SEKS RÜYALARININ PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Rüyanızda eski sevgilinizle seviştiyseniz, korkmayın! Birçok insan hatta milyonlarcası aynı rüyayı gördü. İlk bakışta bilinçaltı mesajı diye düşünülen bu rüya aslında daha farklı şeyler yaşandığını anlatmaya çalışıyor.

Uzman rüya analisti Layne Dalfen'e göre, eski sevgililerle ilgili seks rüyaları, günümüz yaşamınızda neler olup bittiği hakkında biraz bilgi verebilir. Dalfen, "Sahip olduğunuz her partner, hayatınızdaki diğer önemli ilişkilerle aynı zihinsel dosyadadır" diye açıklıyor ve şöyle devam ediyor: “Kocamla aramda bir şey olursa ve reddedilmiş hissederek çekip gidersem, o gece rüyalarımda zihinsel dosya dolabı açılır ve 18 yaşımdayken sahip olduğum bir erkek arkadaşımı seçebilirim. Bunun nedeni, o erkek arkadaşın bana, kocamın bana daha önce hissettirdiği gibi hissettirmiş olmasıdır.”

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜ

Başka bir deyişle, hem geçmiş hem de şimdiki sevgili, rüyalar ülkesinde esasen birbirinin yerine geçebilir. İlginç bir şekilde, yukarıda bahsedilen çalışma, kadınların yüzde 20'sinin - erkeklerin yüzde 14'ü ile karşılaştırıldığında - seks rüyalarında şimdiki veya geçmiş partnerlerini gördüklerini bildirdi. Rüyanızda eski sevgilinizle seviştiğinizi görürseniz kendinize şunu sorun: "O kişiyi düşündüğümde aklıma gelen ilk birkaç şey nedir?" İster sevgi dolu bir nostalji, ister yürek burkan bir reddedilme olsun, muhtemelen günümüz gerçekliğiyle ilgili bazı ipuçları elde edeceksiniz.

SEKSLİ RÜYALAR NE DEMEK İSTİYOR?

Rüyalarınızda rastgele insanlarla takılıyorsanız, sahip oldukları özelliklere biraz daha yakından bakın. "Hayatın bir noktasındaysanız, gerçekten bir şey söylemeniz veya yapmanız gereken bir şey varsa ve korkuyorsanız, bu durum da bir seks rüyası ile sembolize edilebilir. Rüyanızda patronunuzla yatabilirsiniz, çünkü onlar muhtemelen güçlü ve iddialı bir kaliteye sahipler ve sizin de kendinizde bu özelliklere ihtiyacınız var," diyor Dalfen.

Bu senaryoda, rüyada seviştiğinizi gördüğünüz kişinin temsil ettiği kavramlar, şu anda hayatınızda eksik olan bir şeyle ilgili. Bekar olmayan insanlar için bu, aldatma ile ilgili rüyalarda kendini gösterebilir - rüyada seviştiğiniz o kişiyle ilgili bir durum var diye düşünülebilir. Muhtemelen başka biri aracılığıyla, belki de şu anki ilişkinizde ifade edilmeyen bir parçanız aracılığıyla kendinizin başka bir parçasına yakınlaşıyorsunuz. Bununla birlikte, aldatma ile ilgili rüyalar gerçek anlamıyla da yorumlanabilir. “Eğer tatminsiz hissediyorsanız, aklınız hayaller diyarında ya da bir özgürlük fantezisinde dolaşabilir.

CİNSEL İÇERİKLİ RÜYALAR GÜNÜMÜZ DURUMLARINI YANSITABİLİR

Bazı insanlar, gerçek hayatta yatmak istemeyecekleri kişilerle ilgili seks rüyaları görürler- ama bir şekilde, rüyalarında onlarla sevişmek zevklidir ve bu tür rüyalardan feci şekilde kafanız karışmış olarak uyanırsınız.

GERÇEK BİR ORGAZMI HATIRLAMAK İSTİYOR OLABİLİRSİNİZ

Basitçe söylemek gerekirse, seks rüyalarının büyük bir kısmı size iyi hissetmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlatan provalardır. Seksi bir rüya gördüyseniz, belki de tahrik olmanın nasıl bir his olduğunu unutmuşsunuzdur. Bunu bilinçaltınızın size yardım etmesi olarak düşünün. Erotik rüyaların tetiklediği bir orgazm, gerçek bir orgazmdır ve belki de bedeniniz size bunu hatırlatarak dikkatinizi o yöne çekmek istiyordur.

Bu nedenle, uykunuzdaki lezzetli bir orgazmdan biraz sersem bir şekilde uyanırsanız, bunu uyanık olduğunuz saatlerde şehvetli gösteriler sergilemek için bir öneri olarak kabul edin. İlişkilerin kendileri gibi, rüya yorumları da tek tip olamaz. Dalfen, "Herhangi bir rüyayı tetikleyen durumlar, metaforların anlattığı gibi, rüyayı görenin uyanık durumuna göre değişkenlik gösterir" diyor. "Rüya görüntüleri, anlamlarını rüyayı gören kişinin kişisel geçmişinden ve çağrışımlarından alır." Ve cinsel deneyimler bir istisna değildir.



