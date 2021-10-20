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  4. Cinsel içerikli sahte haplar! Evde üretip sosyal medyadan piyasaya sürdü

Cinsel içerikli sahte haplar! Evde üretip sosyal medyadan piyasaya sürdü

20.10.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap ele geçirildi. Evinde ürettiği hapları sosyal medya üzerinden satan 'Gölge' lakaplı Y.A. (46), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cinsel içerikli sahte haplar! Evde üretip sosyal medyadan piyasaya sürdü

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan 'Gölge' lakaplı Y.A.'nın cinsel içerikli hapların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

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5 BİN 614 ADET SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirlikleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap, 1 paketleme makinesi ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Muğla Fethiye
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