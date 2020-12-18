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Cinsel içerikli sitede fotoğraf paylaşan Amber Rose olay oldu

18.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Oyuncu ve model 37 yaşındaki Amber Rose, sadece siyah dantel çoraplarıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Sadece siyah dantel çorap giyen ünlü model elleriyle göğsünü kapatarak sansasyonel poz verdi.

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İlk olarak, şimdilerde Kim Kardashian ile evli olan şarkıcı Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde meşhur olan ve 2013 yılında şarkıcı Wiz Khalifa ile evlenen Amber Rose’un, bu evliliğinden Sebastian Taylor Thomaz adında bir oğlu var.

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Yaklaşık üç yıl önce bu evliliği bitiren Amber Rose sosyal medyayı son derece aktif kullanan bir isim… 19 milyona yaklaşan takipçisiyle özel hayatına dair son derece özel detayları paylaşmaktan geri durmayan 35 yaşındaki model ve oyuncu Rose özellikle cesaret sınırlarını zorlayan çıplak pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Son olarak yer aldığı bir moda çekiminde yine vücudunu cömertçe sergilediği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Rose’un iki milyona yakın beğeni aldığı fotoğrafına 30 bini aşan da yorum geldi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların çekenlerin sanırım yılda 4 5 defa kalp krizi geçirme olasılıkları yüksek baksana:)

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