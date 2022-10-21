Cinsel içerikli videoda kendi yüzünü gördü, hayatının şokunu yaşadı! Ancak gerçek çok başkaydı

Deepfake teknolojisinin kullanımı artıyor. Yüksek teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı bir çağda olduğunu düşünürsek, deepfake teknolojisinin kullanımının artması da pek şaşırtıcı olmuyor. Ancak deepfake kötü amaçlı videolar için de kullanılıyor ve bu durum birçok kişinin deepfake mağduru olmasına yol açıyor. Bu mağdurlardan biri ise Kate Isaacs isimli bir kadın.

YÜZÜNÜ CİNSEL İÇERİKLİ BİR VİDEODA GÖRDÜ

BBC'nin haberine göre, Kate Isaacs, bir akşam Twitter'da gezinirken, bildirimleri arasında rahatsız edici bir videoya rastladı. Isaacs bu video karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü yüzü cinsel içerikli bir videoda yer alıyordu. Ancak Isaacs'ın aktardığına göre gerçek çok başkaydı, biri yüzünü alıp bir cinsel içerikli videoya yapıştırmıştı. Yani daha önce birçok kişinin yüzünün sahte cinsel içerikli videolarda yer almasını sağlayan deepfake teknolojisi tarafından aldatılmıştı. Birisi, yüzünü başka birinin yüzüne dijital olarak işlemek için yapay zekayı kullanmıştı.

"NET DÜŞÜNEMEDİM, KORKUNÇTU"

Kate Isaacs, TV röportajlarından alınan görüntüleri kullanılarak yapılan ve yüzünün yer aldığı deepfake videosunda cinsel ilişkiye giriyor gibi görünüyordu. Isaacs, olayı anlatırken "Kalbim duracak gibiydi. Net düşünemedim. Bu videonun her yere gideceğini hissettiğimi hatırlıyorum, korkunçtu." ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER ALDI

Haberde deepfake mağduru kadının bu olayın arkasındaki kişinin kim olduğu veya videoyu kimin görmüş olabileceği hakkında hiçbir fikri olmadığından bahsedildi. Ayrıca Isaacs da videonun sahte olduğunu bilmesine rağmen fazlasıyla ikna edici olduğunu, bu yüzden başkalarının sahte olduğunu fark etmeyeceğinden endişe ettiğini paylaştı. Buna ek olarak, videonun altındaki yorumlardan saldırı ve tecavüz tehditleri aldığından söz etti.

Video Twitter'a bildirildi ve sosyal medya platformundan kaldırıldı. Ancak herhangi bir deepfake videosu internette paylaşıldıktan sonra onu dolaşımdan tamamen kaldırmanın oldukça zor olduğu ifade edildi.

ÜNLÜLER DE HEDEFTE

Geçmişte de ünlüler ve politikacılar da deepfake videolarının hedefi olmuştu. Örneğin Elon Musk'ın yüzünün yer aldığı bir deepfake videosu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak söz konusu video sahteydi ve dolandırıcılar Elon Musk'ın yüzünü ve sesini kullanarak insanları tuzağa düşürmeye çalışıyordu. Musk video için "Kesinlikle ben değilim" demişti.

Yikes. Def not me. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2022

Ancak söz konusu haberde, sibergüvenlik şirketi Deeptrace'in verilerine göre, deepfake videolarının yüzde 96'sının rıza dışı cinsel içerikli videolardan oluştuğu bilgisi verildi.

