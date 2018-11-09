Fotoğrafları 2 bin takipçili hesabından paylaşan kadın, 'Hepsi yarın internette' olacak notunu yazdı.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

1 / 10 Doğum gününde sevgilisinin cep telefonunu karıştırdı.

2 / 10 Albümlerde cinsel içerikli onlarca fotoğraf buldu.

3 / 10 Utanç karelerini Instagram'daki 2 bin takipçisiyle paylaştı.

4 / 10 Ve "Hepsi yarın internette olacak" diye yazdı.

5 / 10 Fotoğrafları silmesine rağmen 8 dakika sonra hepsi çoktan sosyal medyada yayınlanmıştı bile.

6 / 10 Fotoğrafları ifşa olanlardan biri, erkek arkadaşının eski sevgilisiydi.

7 / 10 Genç kadın, intihara teşebbüs etti.

8 / 10 Hastaneye kaldırılan kurban, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.

9 / 10 Fotoğrafları yayınlayan İngiliz iş kadını Rachel Dale ve sevgilisi Alex Montgomery, mahkemeye çıktı. Mahkeme, kadına 12 hafta hapis ve 200 bin Sterlin para cezası verdi.