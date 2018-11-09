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Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 19:14 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kadın doğum gününde sevgilisinin telefonunu karıştırırken albümlerde cinsel içerikli çok sayıda fotoğraf gördü.

Fotoğrafları 2 bin takipçili hesabından paylaşan kadın, 'Hepsi yarın internette' olacak notunu yazdı.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

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Doğum gününde sevgilisinin cep telefonunu karıştırdı.
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Albümlerde cinsel içerikli onlarca fotoğraf buldu.
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Utanç karelerini Instagram'daki 2 bin takipçisiyle paylaştı.
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Ve "Hepsi yarın internette olacak" diye yazdı.
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Fotoğrafları silmesine rağmen 8 dakika sonra hepsi çoktan sosyal medyada yayınlanmıştı bile.
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Fotoğrafları ifşa olanlardan biri, erkek arkadaşının eski sevgilisiydi.
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Genç kadın, intihara teşebbüs etti.
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Hastaneye kaldırılan kurban, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.
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Fotoğrafları yayınlayan İngiliz iş kadını Rachel Dale ve sevgilisi Alex Montgomery, mahkemeye çıktı. Mahkeme, kadına 12 hafta hapis ve 200 bin Sterlin para cezası verdi.
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İngiltere basını, olayı cinsel içerikli intikam fotoğrafları başlığıyla sayfalarına taşıdı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl bir site oldu burası! insanları düşünmeden haber paylaşılıyorlar.kimsede bir iyilik yapayım demiyor. 1 saat geçmiş ortada hala link yok.
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