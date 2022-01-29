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Cinsel ilişki esnasında ölümle ilgili yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar

29.01.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle orta yaş erkeklerle ilişkilendirilen cinsel ilişki esnasında ani ölümlerle ilgili yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu. 33 yaş üstü 32 bin ani ölüm vakasının incelendiği Almanya’da cinsel ilişki sırasında ani ölümün yalnızca orta yaş erkeklerde görülmediği ortaya çıktı.

Cinsel ilişki esnasında ölümle ilgili yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar

Cinsel ilişki sırasında aniden ölenlerle ilgili yapılan bir araştırma, ölüm oranının yalnızca orta yaş erkeklere özgü olmayabileceğini gösterdi. Yapılan araştırmalar kapsamında, Almanya'da 33 yaş üzerinde yaşanan 32 bin ani ölüm vakası incelendi ve bunların yüzde 0.2'sinin cinsel ilişki sırasında gerçekleştiği saptandı. Ani ölümlerde ilk neden kalp krizi olurken, ABD, Fransa ve Güney Kore'de ani ölüm ve cinsel aktivite konusunda yapılan araştırmalarda daha benzer sonuçlar elde edildi.

SADECE ORTA YAŞ ERKEKLER DEĞİL

JAMA Cardiology'de son dönemde yayınlanan bir çalışma da, bu fenomenin yalnızca orta yaş erkeklere özgü olmadığı tespit edildi. Londra'daki St. George's Üniversitesi'nde Ocak 1994 ile Ağustos 2020 tarihleri arasında yaşanan 6847 ani ölüm vakası incelendi ve ani ölümlerin yalnızca 17 tanesinin (yüzde 0.02) cinsel ilişki sırasında veya son bir saat içerisinde ilişkiye giren erkeklerde yaşandığı tespit edildi.

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ÖLÜM YAŞI ORTALAMASI 38

Öte yandan, tespit edilen ortalama ölüm yaşı 38 olarak tespit edildi ve vakaların yüzde 35'inin ise kadınlardan meydana geldiği ortaya çıkarıldı. Bu oran, önceki çalışmalarda ortaya çıkarılandan daha yüksek. Bu ölümler, tipik olarak yaşlı erkeklerde görüldüğü gibi kalp krizlerinden kaynaklanmıyordu. Olguların yarısında (yüzde 53) kalbin yapısal olarak normal olduğu ve ölüm nedeninin ani aritmik ölüm sendromu veya Sads denilen ani anormal kalp ritmi olduğu saptandı.

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DAHA BASKIN SEBEPLER VAR

Aort diseksiyonu ise yüzde 12 oranıyla tespit edilen ikinci en büyük nedendi. Burası, vücuda kan sağlayan kalpten gelen büyük atardamarın duvarındaki katmanların yırtıldığı ve katmanlar arasında kanın akarak şişmesine ve patlamasına neden olduğu yerdir.

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Kalan vakalar, kardiyomiyopati (kalbin vücudunuzun geri kalanına kan pompalamasını zorlaştıran bir kalp kası hastalığı) gibi yapısal anomalilerden veya kanalopatiler olarak bilinen nadir bir genetik hastalık grubundan kaynaklanıyordu. Değişen bir kalp ritmi oksijen eksikliğine (miyokardiyal iskemi) neden olabilir ve kalbin atmayı bıraktığı ani kalp durmasına neden olabilir.

Bu yeni çalışma, 50 yaşın altındaki kişilerde ani kardiyak ölümün esas olarak ani aritmik ölüm sendromu veya kardiyomiyopatilerden kaynaklandığını düşündürüyor. Bu koşullarla teşhis edilen daha genç yetişkinler, cinsel aktivite ile ilişkili riskler konusunda kardiyologlarından tavsiye almalıdır. Bununla birlikte, çalışmada ortaya çıkan ölüm oranı, mevcut kalp rahatsızlığı olan kişilerde bile cinsel ilişki sırasında ölme riskinin çok düşük olduğunu gösteriyor.


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