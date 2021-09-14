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Cinsel ilişki için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince parasını istedi! Sonrası dehşet

14.09.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül'de kendi evinde 6 yerinden bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Abdürrahim E. (25), suçta kullandığı bıçakla Tekirdağ'da polise teslim oldu. Şüpheli, cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i, kadın olmadığını trans birey olduğunu fark edince verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken yaşanan boğuşmada öldürdüğünü itiraf etti.

Cinsel ilişki için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince parasını istedi! Sonrası dehşet

Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki aile apartmanının çatı katında tek başına yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sözübir, apartmandaki yakınlarından yardım istedi. 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetin yaşadığı apartmanın güvenlik kamerası bulunmadığını belirleyen polis, kaçış istikametinde güvenlik kameraları bulunsa da gece olması sebebiyle şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

ŞÜPHELİ BIÇAĞIYLA TESLİM OLDU

Şüpheli Abdürrahim E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığı söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı yıkadığını anlatan Abdürrahim E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Abdürrahim E. savcılığın tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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"MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ

Şüpheli Abdürrahim E. ifadesinde, cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in Fatih'te yalnız yaşadığı çatı katındaki evine gittiğini iddia etti. Sözübir'in soyunmasının ardından trans birey olduğunu fark ettiğini öne süren şüpheli Abdurrahim E. "Daha önce telefonda 100 TL üzerinden anlaşmıştık. Parayı masanın üstüne bıraktım. Trans bireyle birliktelik yaşamak istemediğimden parayı geri almak istedim. Kendisi parayı geri vermedi. Beni ittirdi, hakaret etti. Boğuşmaya başladık. Kaçmayı düşündüm ama o sırada beni bir cisimle yaraladı. Ben de üzerimde taşıdığım sustalı bıçağı çıkartarak 3-4 kez rastgele salladım. Tamamen meşru müdafaa kastıyla hareket ettim. Kendisi inerek ailesine haber verdi. O sırada bilinci açıktı. Ben evden çıkıp Balat'a doğru gittim. Pişmanım, bu nedenle teslim oldum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Şüpheli Abdürrahim E. sorgusunun ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK İYİ BİR KOMŞUM VARDI"

Öldürülen Kadir Murat Sözübir'in komşusu Refik Akyüncü, "Çok iyi bir komşum vardı, kimseye zararı yoktu. Kendi hayatını yaşıyordu. Son zamanlarda yabancılar girip çıkıyordu. Oradan biraz şüphelendim ne iş var onlarla diye. Yoksa kendi halinde biriydi. Sonra bir baktım bir kadın dışarı çıktı 'Murat'ı öldürüyorlar' diye bağırdı. Sonra terasa çıktı bıçaklayan kişi kaçmak için. Sonra da merdivenlerden inip kaçtı. Ambulans çağırdılar her yerden kan akıyordu. Hayatımda böyle bir kan görmedim. İki gün sonra da başınız sağ olsun dediler vefat etmiş. Rastgele altı tane bıçak darbesi vurmuş. Hiç tanımadığımız görmediğimiz biriydi. Sonradan duyduğumuza göre Tekirdağ'da yakalanmış. Murat çok iyi bir insandı, kendi halindeydi. Kimseye bir zararı yoktu. Çok üzgünüz. Hollanda, Amsterdam'da doğmuş sonra Türkiye yerleşmeye geliyorlar. Burada tek yaşıyordu. Annesi vefat etmiş, babasını da cenazede gördük" dedi.

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(DHA)

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