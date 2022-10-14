HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş karar

Cinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş karar

14.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısı B.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan O.K., 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkemede eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen B.K., "Boğazımdan tuttu. Kafama darbe aldım. Ben de ona vurdum. Şikayetçi değilim" dedi. İşte olayın detayları...

Cinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş karar

Olay, 10 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.K. ile kocası O.K. arasında cinsel ilişkiye girme meselesinden tartışma çıktı. B.K., eşi tarafından itilip, boğazı sıkılarak darbedildi. B.K., başını da kalorifer peteğine çarptı. Şikayet üzerine O.K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

'BEN DE ONA VURDUM'

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık O.K. ve müşteki eşi B.K. hazır bulundu.

Şikayetçi olmadığını söyleyen B.K., "Boğazımdan tuttu. Kafama darbe aldım. Ben de ona vurdum. Şikayetçi değilim" dedi.
O.K. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, eşini darbetmediğini öne sürüp, beraatini istedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık O.K.'yi 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.

(DHA)

Mutluluklarının sırrı başkalarıyla cinsel ilişkiye girmek! ''Tek bir kuralımız var...''Mutluluklarının sırrı başkalarıyla cinsel ilişkiye girmek! ''Tek bir kuralımız var...''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu! Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu!
Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdiSiyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi
Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Kayseri darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Bir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardı

Bir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardı

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

İnanılır gibi değil! 5 milyardan fazla telefon çöpe atılacak

İnanılır gibi değil! 5 milyardan fazla telefon çöpe atılacak

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.