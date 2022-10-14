Cinsel ilişki istemeyen eşini darbetti! Mahkemeden flaş karar

Olay, 10 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.K. ile kocası O.K. arasında cinsel ilişkiye girme meselesinden tartışma çıktı. B.K., eşi tarafından itilip, boğazı sıkılarak darbedildi. B.K., başını da kalorifer peteğine çarptı. Şikayet üzerine O.K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

'BEN DE ONA VURDUM'

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık O.K. ve müşteki eşi B.K. hazır bulundu.

Şikayetçi olmadığını söyleyen B.K., "Boğazımdan tuttu. Kafama darbe aldım. Ben de ona vurdum. Şikayetçi değilim" dedi.

O.K. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, eşini darbetmediğini öne sürüp, beraatini istedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık O.K.'yi 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.

(DHA)



