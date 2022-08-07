Cinsel ilişki itirafı çok konuşulmuştu! Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira, İstanbul'a geldi. Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Galatasaray taraftarlarının düzenlediği karşılama töreninden görüntüleri paylaştı. Lucas Torreira ve Dries Mertens karşılama töreninin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

DRİES MERTENS'İN EŞİ KAT KERKHOFS'TAN ÇARPICI 'GALATASARAY' PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens yaptığı açıklamada “Onlarla tanışmak, onların coşkusunu görmek harika bir duyguydu. Onlardan da özür dileriz biraz geç kaldık ama en sonunda buluşma buna değdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı, eşi Kat Kerkhofs Galatasaray taraftarlarının karşılama törenine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "çılgınlık" notunu düştü.

GALATASARAY'IN YILDIZI MERTENS'İN EŞİ KERKHOFS'UN "YATAĞIMDA BAMBAŞKAYIM" AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Kat Kerkhofs 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

"KAMUOYUNDA HANIMEFENDİ GİBİ DAVRANIYORUM AMA YATAĞIMDA BAMBAŞKAYIM"

Son derece cesur açıklamalarda bulunan Kat Kerkhofs şu ifadeleri kullanmıştı.

"Kamuoyunda hanımefendi gibi davranıyorum, ancak yatağımda bambaşkayımdır..."

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs program yaratıcılığı işi ile uğraşıyor. Birliktelikleri lise döneminden bu yana süren çift 2015 yılında evlenmişti. Öte yandan Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sarı kıırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'un sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlar:



