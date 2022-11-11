Cinsel ilişki itirafıyla duyanları şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle beraber oldum”

Sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri çeken Geist Arruda açıklamalarıyla da hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Instagram’da 4.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim 4TalkCast podcastinde cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla olay yarattı. 33 yaşındaki fenomen aynı anda sekiz erkekle birlikte olarak kendi rekorunu kırdığını söyledi.

“KENDİMİ ZORLAMAYI SEVİYORUM”

Cinselliğin toplumsal olarak bir tabu olarak görüldüğünü ve kalıpları yıkmanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren Arruda, “Bunu her zaman bir meydan okumaya çeviriyorum. Kendimi zorlamayı seviyorum. Benim cinsel anlayışım tamamen cinsiyetlerin dışında. Güzel kokan her insanı seviyorum” dedi.

Daha önceki açıklamalarında biseksüel olduğunu itiraf eden fenomen ismin son cinsellik meydan okuması itirafı hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sosyal medyadaki abonelerinden ilginç cinsel istekler aldığını ifade eden Arruda bunları bir kitapta toplayacağını söyledi.