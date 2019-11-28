Sekste şiddet: Boğdu, tokatladı ve üzerime tükürdü!

BBC adına yapılan bir araştırma, İngiltere'de 40 yaşın altıdanki kadınların üçte birinin rızaya dayalı cinsel ilişki sırasında istemedikleri halde "tokatlama, boğma, havasız bırakma, ağız kapama ve tükürme" gibi şiddet eylemlerine maruz kaldıklarını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 20'si -isteyip istemediklerinden bağımsız olarak - bunlara maruz kaldıkları için korktuklarını ya da kötü hissettiklerini söyledi.

BBC Radyosu'nun bu konudaki programına katılan Anna adlı 23 yaşındaki bir kadın, farklı erkeklerle cinsel ilişkisi sırasında 3 kez benzer eylemlere maruz kaldığını anlattı.

Anna, "Bir erkek saçımı çekti ve beni tokatlamaya başladı. Sonra ellerini boynuma geçirmeye çalıştı. Çok korktum. Sokakta size biri tokatlasa ya da boğmaya çalışsa bu saldırıya girer. Bazı kadınların bunu istediğini biliyorum ama erkeklerin tüm kadınların bunu istediğini düşünmesi yanlış" dedi.

Deneyimlerini arkadaşlarına anlatmadan önce bunun çok yaygın olduğunu bilmediğini söyleyen Anna, sonraki deneyimlerinde de benzer şeyler yaşadığını ve erkek arkadaşıyla ilişkiye girdikten sonra bazı yerlerinin morardığını ve günlerce acı duyduğunu belirtti.