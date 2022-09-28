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Cinsel ilişki sırasında bunları yapmak hayat kurtarıyor! Seksten aldığınız zevki artıracak 7 tüyo

28.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinselliğin her ne kadar kolay olduğu düşünülse de seks aşamasında bazı adımları kaçırmak hem sizin hem de partnerinizin aldığı zevki oldukça düşürebiliyor. Bu konuda erkeklere düşen görev çok daha fazla oluyor. Cinsel ilişki sırasında yapacakları basit adımlar ile aldıkları zevki artırabilirler.

Cinsel ilişki sırasında bunları yapmak hayat kurtarıyor! Seksten aldığınız zevki artıracak 7 tüyo

Cinsellik hakkında birçok problem bulunuyor. Bu problemlerin temeli her iki tarafında sadece kendi isteklerine odaklanması oluyor. Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanan kişiler hem kendilerini hem de partnerlerini mutlu edemiyor. Oysa ki seks sırasında yapacağınız birkaç basit uygulama ile kendinizin ve partneriniz daha fazla zevk almasını sağlayabilirsiniz.

1- ÖN SEVİŞMEYE ZAMAN AYIRIN

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Elbette kadının çok azdığında veya zamanın kısıtlı olduğu anlarda ön sevişme yapılmadan ilişkiye girilebilir ve her iki taraf da orgazm yaşayabilir ama,bu durum süreklilik göstermemelidir.Nedeni ise;Kadınlar,erkekler gibi sadece bedensel orgazmla tatmin olmazlar.Kadının bir sekse ‘’mükemmel’’ diyebilmesi için duygularının ve ruhununda doyuma ulaşması gerekir.Bundan dolayı,bir görev gibi kabul etmeden,rol yapmadan yaşayacağınız ön sevişme önemlidir. Peki ön sevişme ne kadar sürmelidir?Bu süre çiften çifte değişmekle birlikte,yapılan bilimsel anketler,kadınların en az 10-20 dakika süren ve mutlaka oral seks içeren bir ön sevişme süresi istediğini gösteriyor.

FAZLA UZUN TUTMAYIN

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Ön sevişme konusunda yapılan bir diğer hata ise, ön sevişmeyi gereğinden uzun tutmaktır.’’Karım daha çok tahrik olsun,ona daha fazla zevk vereyim.’’gibi kaygılarla uzatılan ön sevişme seansı,kadında zevk suyu denilen ve tahrik olduğunda salgılanan sıvının kurumasına neden olur,ilişki zorlaşır.İdeal olan,her iki tarafın da zevkin doruklarına çıktığı anda ön sevişmeyi sonlandırıp,cinsel ilişkiye geçmek gerekir.

2- BİLİNÇALTINA UYGUN FANTEZİLERİ ORTAYA ÇIKARIN

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Bir kadın;Utanma,çekinme,yanlış anlaşılma korkusu gibi nedenlerle,eşine veya sevgilisine cinsel isteklerini,hayal ettiği şeyleri söyleyemeyebilir. Bu durum son derece doğaldır… Erkeğin yapması gereken,karısının veya sevgilisinin seksten beklentilerini söylemeye teşvik etmektir.Eğer karşılıklı güven ortamı oluşursa kadın kendini tam olarak ifade eder.

3- EROJEN BÖLGELERİ KEŞFEDİN VE UYARIN

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Kadının tahrik olduğu bölgeler denilince çoğumuzun aklına göğüsler,kalçalar,klitoris,dudaklar ve vajina gelir. Oysa kadınların kendileri bile zevk noktalarını tam olarak bilemezler.Kadının bir erkeğe ‘’seks gurusu’’ diyebilmesi için,bilmediği şeyleri ondan öğrenmesi şarttır.İyi sevişen erkekle seks gurusu/seks gurusu erkek arasındaki temel fark da budur.Yani;Kadına keşfettirmek,öğretmek.
Sekste hesaplı riskler alan,farklı zevk noktalarını keşfeden erkek,kadının hafızasından asla silinmez

4- BOŞALMA SÜRENİZİ KONTROL ALTINA ALIN

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Erken boşalma,bir erkeğin seks performansını direkt olarak etkileyen iki şeyden birisidir(diğeri ise iktidarsızlıktır).Eğer erken boşalan bir erkekseniz,tedavi ile bu sorunu giderin.

5- KORKU VE KOMPLEKSLERİNİZİ BİR KENARA BIRAKIN

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Penis boyu,erkeklerin en büyük cinsel takıntılarından birisidir.Oysa yapılan bir çok klinik çalışma gösteriyor ki,14-17 cm arası penis,kadınları orgazma ulaştırmak için yeterlidir.Eğer tüm bu bilimsel kanıtlara rağmen hala penisinizin ufak olduğunu düşünüyorsanız,bilimsel etkinliği kanıtlanmış penis pompalarından birisini kullanarak penisinizi birkaç santim büyütmeniz mümkün olabilir.

6- SEKSİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİN

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Erkeklerin büyük kısmı sevişirken kendini rahat bırakmazlar.Çeşitli korku ve kaygılardan dolayı yaşanan bu ketumluk,erkeğin gergin bir psikoloji ile sevişmesine neden olur.Oysa kadınlar seks esnasında duygularının da okşanmasını ,rahat ve mutlu bir sevişme ortamı sağlanmasını tercih ederler.Ne kadar iyi seks yaptığınız,ard arda kaç kere seviştiğiniz gibi rakamsal ispat kaygılarını bir yana bırakın.Sevişirken eğlenmeyi,kendinizle dalga geçebilmeyi,yerine göre argo konuşmayı alışkanlık haline getirin.

7- SEKS BİTİNCE DE İLETİŞİMİ DEVAM ETTİRİN

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Kadının şiddetli orgazm olduğu,muhteşem bir seksin ardından hemen sırtınızı dönüp uyuyorsanız veya eşinizle iletişim kurmuyorsanız,sergilediğiniz o mükemmel seks performansının inanın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Kadın,sondaki o duygusuz ve uzak halinizi hatırlar. Sevişme bitince güzel sözler söyleyin,bedenini okşayın,duygularını ve ruhunu doyurmaya çalışın.İşte o zaman beş yıldızlı bir finalle seksi tamamlamış olursunuz.

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