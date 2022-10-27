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Cinsel ilişki sırasında neden canınız acır? 3 yaygın neden ve cevapları

27.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sağlık hakkında konuşmak başta ülkemizde olmak üzere birçok ülkede hala tabu olarak görülüyor. Cinsel sağlıkla ilgili en tedirgin edici konulardan biri ilişki sırasında acı çekmektir. Cinsel ilişki sırasında acı çekmenin birçok nedeni olabilir. Cinsel ilişki sırasında acı çekilmesinin psikolojik veya fiziksel olabilir.

Cinsel ilişki sırasında neden canınız acır? 3 yaygın neden ve cevapları

Konu hala açık bir şekilde konuşulamayacak kadar özel veya tabu olarak kabul edildiğinden, insanlar genellikle seks ve cinsel sağlık hakkında konuşmaktan çekinirler. Bununla birlikte, cinsel sağlık, genel sağlığımızın önemli bir yönüdür ve kendimize bakmak söz konusu olduğunda, hiçbir soru çok utanç verici değildir.

Cinsel sağlık ve ilişkiler uzmanı Charlotte Johnson, cinsel sağlıkla ilgili en sık sorulan soruları, seksin neden acıttığını ve hem erkekler hem de kadınlar arasında orgazm sorunlarına neyin yol açtığını verdiği bir röportajda yanıtladı.

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CİNSEL İLİŞKİ NEDEN ACITIR?

Cinsel ilişki sırasında acı çekmenin birçok nedeni var. İşte cinsel sağlık ve ilişkiler uzmanı Charlotte Johnson'a göre üç yaygın neden.

İLK İLİŞKİ SIRASINDA

Doğru yaklaşımı uygularsanız, ilk kez cinsel ilişkiye girildiğinde inanılmaz derecede acı verici olmamalıdır. İlk kez seks yapıyorsanız, kadınlar sadece bir saat kadar vajinal rahatsızlık hissedebilir. Sonrasında her şey normale dönmeli. Bundan daha uzun süre herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, kontrol için jinekoloğunuzu çağırmalısınız.

ENFEKSİYON

Daha önce seks yaptıysanız ve vajinada veya pelvisin daha derinlerinde acı hissediyorsanız, enfeksiyon kapmış olabilirsiniz. Bu nedenle, özellikle birden fazla cinsel partneriniz varsa veya daha önce olduysa, sağlık kontrollerini yaptırmanız önemlidir.

MENOPOZ

Menopoza yakınsanız, hormon seviyeleriniz değiştiğinden ve bu kuru bir vajinaya yol açabileceğinden seks zarar verebilir. Ayrıca, seksi acı verici hale getirecek cinsel uyarılma eksikliğiniz olduğunu da fark edebilirsiniz.

ORGAZM SORUNLARINA NEDEN OLUR?

Hem erkekler hem de kadınlar orgazm olma konusunda sorunlar yaşarlar, ancak nedenleri değişebilir.

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Fiziksel ve psikolojik sorunlar da dahil olmak üzere orgazm olan bir kadını etkileyebilecek pek çok şey var. Bu, basitçe doğru ruh halinde olmama ve cinsel performansları konusunda potansiyel olarak endişe duymaya bağlı olabilir ya da olmayabilirler.

Bu arada, erkekler genellikle boşalma sorunları nedeniyle orgazm sorunları yaşarlar. Bazı erkekler, belirli bir yolu gerçekleştirmek için çok fazla baskı hissederlerse performansla mücadele edebilirler. Charlotte ekliyor: "Seks özgürleştirici ve eğlenceli olmalı, bu yüzden endişeleriniz varsa partnerinizle konuşun." dedi.

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CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONUNUZ VARSA?

CYBE olduğunu düşünüyorsanız, test yaptırmak için doktorunuza gitmelisiniz. Çoğu CYBE başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, ancak en iyi sonuçları elde etmek için semptomlarınızı mümkün olan en kısa sürede kontrol ettirmeniz önemlidir.


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