Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz’a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

Toplam 5 bin 107 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 46’sı yoğun bakımda olmak üzere 241 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Ülke genelinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon 935 testte, Kovid-19’a yakalan 14 bin 935 kişiden, 9 bin 170 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne’da 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 161’e çıktı.

Avustralya’da bir günde kaydedilen en yüksek rakam, geçtiğimiz hafta 502 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ortaya çıkmıştı.

Vaka sayılarının hızla arttığı Victoria eyaletinde 532, Yeni Güney Galler’de (NSW) 17 kişinin virüse yakalanmasıyla ulaşılan 549 yeni vaka sayısının, virüsün başladığından itibaren Avustralya'da 24 saatte kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Avustralya ’da son 24 saatte 549 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısını ortaya çıkartırken, Melbourne kentinde virüse yakalanan 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluğu uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19’a yakalananların evde kalmaması halinde can kaybının yükseleceğini söyledi.

Başbakan Andrews, eyalette hızla artan yeni vakaların rekor sayılara ulaştığının altını çizdi ve vatandaşlara virüsün yayılmaması için yaptığı "evde kalın" çağrısını tekrarladı.

Başbakan Andrews, "Aksi takdirde, bu kısıtlamalar olması gerekenden daha uzun süre geçerli olacak ve üzülerek söylüyorum, daha fazla insanın hayatını kaybettiğini göreceğiz, özellikle de yaşlı bakımı evlerinde." ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde bulunan Melbourne, ülkenin başarılı politikasının da yardımıyla Nisan ayı sonunda virüsü yenmiş gibi görünüyordu. Ancak 5 Haziran itibarıyla yeni koronavirüs vakaları görülmeye başladı ve deyim yerindeyse virüs hortladı.

CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI

Vakalar üzerinde araştırma yapan yetkililer, yeni koronavirüs hastalarının 31'inin lüks bir otelle bağlantılı olduğunu keşfetti.