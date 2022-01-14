Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

26 yaşındaki Bryanna Alexis, ilk kez prezervatifle cinsel ilişkiye girdikten sonra kızarıklık, şişlik ve yürümekte zorluk yaşamaya başlayınca korku dolu anlar yaşadı. İlişkiden çıktıktan sonra genç kadının vücudunda bir anda kurdeşen oluşmaya başladı. Her tarafı kıpkırmızı olan kadın, çareyi doktora başvurmakta buldu.

TETKİKLERİ SONUCU HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bryanna Alexis'e hastanede birtakım tetkikler uygulandı. Tetkikler sonucunda genç kadının hastalığı da ortaya çıktı. Buna göre Alexis'in ender görülen bir alerjisi olduğu belirlendi. Genç kadının vücudunun prezervatife karşı reaksiyon verdiğini söyleyen doktorlar, prezervatifle teması kesmesi tavsiyesinde bulundu.

"GERÇEKTEN ÇOK ACILI BİR DURUMDU"

Başına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan Alexis, "Prezervatife alerjim olduğunu fark ettiğimde 21 yaşındaydım. Kızarıklık nedeniyle her tarafım kızardı ve şişti. Yürüyemez duruma geldim. Artık prezervatif kullanmıyorum, çünkü sağlığımı olumsuz etkiliyor" dedi.



