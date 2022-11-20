Cinsel ilişki teklifi gündemdeydi... Kim Kardashian'ın minicik iç çamaşırıyla pozu tartışma yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

Kim Kardashian, Met Gala'da The Kardashians için yapılan çekimler sırasında herkesin önünde, o dönem sevgilisi olan Pete Davidson'a duşta cinsel ilişki teklifi ettiği anlarla gündeme gelmişti. O dönem elbisenin içine girebilmek için 10 kilo veren ve diyete devam eden Kim kıvrımlarını sergilemekten çekinmiyor.

Kim Kardashian son olarak küçücük iç çamaşırlarıyla pozlar verdi. Ancak bu pozlar kimi takipçilerine göre photoshopluydu. Kimi takipçiler ise Kim'in bacağının arasındaki çiftlemiş görüntünün arkasındaki aynadan dolayı olduğunu savundu.

Kim'in görüntüsünü gören hayranları "Sanırım o bir aynanın önünde, bilirsiniz başarısız bir photoshop'u severim ama ne yazık ki öyle olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kim Kardashian'ın takipçilerini ikiye bölen bu karelerine beğeni de yağdı.





