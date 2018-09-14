Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Gündelik işlerde çalışan ve başından daha önce 5 evlilik geçen Ali Çetin, 5 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Meryem Özer ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, kaçarak memleketleri Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Ali Çetin ile kaçan genç kadın, hemen ardından da eşine boşanma davası açtı. 6 ay süren davanın ardından, Özer eşinden boşandı. Genç kadın boşandıktan sonra da Ali Çetin ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 2 yaşında olan 2 kız çocukları dünyaya geldi. Ancak zamanla çiftin arasında geçimsizlik başladı.

8 HAZİRAN'DA BOŞANDILAR

Genç kadın, alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ali Çetin'den, geçen 8 Haziran'da Karacasu Aile Mahkemesi'nde boşandı. Ali Çetin, 24 Ağustos gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşi Meryem Özer'in Yaylalı Mahallesi, Tavas Caddesi'ndeki evine geldi.

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

İddiaya göre Ali Çetin, boşandığı eşiyle ilişkiye girmek istedi. Genç kadının bu teklifi reddetmesi üzerine Ali Çetin, eline geçirdiği soda şişesini kırıp, iki çocuğunun annesini kolu, yüzü ve boğazını keserek ve başına demir çubukla defalarca vurarak yaraladı.