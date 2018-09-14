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Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Meryem Özer (22) üç hafta önce, iddiaya göre, boşandığı iki çocuğunun babası Ali Çetin (35) tarafından, ilişkiye girme teklifini reddettiği iddiasıyla şişe parçası ile yüz, kol ve boğazı kesilip, başına demir çubukla vurularak yaralandı.

Gündelik işlerde çalışan ve başından daha önce 5 evlilik geçen Ali Çetin, 5 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Meryem Özer ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, kaçarak memleketleri Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Ali Çetin ile kaçan genç kadın, hemen ardından da eşine boşanma davası açtı. 6 ay süren davanın ardından, Özer eşinden boşandı. Genç kadın boşandıktan sonra da Ali Çetin ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 2 yaşında olan 2 kız çocukları dünyaya geldi. Ancak zamanla çiftin arasında geçimsizlik başladı.

8 HAZİRAN'DA BOŞANDILAR

Genç kadın, alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ali Çetin'den, geçen 8 Haziran'da Karacasu Aile Mahkemesi'nde boşandı. Ali Çetin, 24 Ağustos gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşi Meryem Özer'in Yaylalı Mahallesi, Tavas Caddesi'ndeki evine geldi.

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

İddiaya göre Ali Çetin, boşandığı eşiyle ilişkiye girmek istedi. Genç kadının bu teklifi reddetmesi üzerine Ali Çetin, eline geçirdiği soda şişesini kırıp, iki çocuğunun annesini kolu, yüzü ve boğazını keserek ve başına demir çubukla defalarca vurarak yaraladı.

BİLEZİKLERİNİ ALMAYA ÇALIŞTI

Ardından kanlar içinde kalan kadının kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini almaya çalıştığı öne sürülen Ali Çetin, olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan komşularını durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Bu sırada olayı haber alan baba Kamil Özer de eve geldi.

Meryem Özer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldrılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Ali Çetin'i ertesi gün yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ali Çetin, tutuklandı.

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YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Yüzü kesikler nedeniyle tanınmayacak hale gelen Meryem Özer, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından geçen çarşamba günü estetik ameliyat için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki 4 saatlik ameliyatın ardından Özer, servisteki odasına alındı.

Kızının, başına aldığı ağır darbeler nedeniyle engelli kalma riski bulunduğunu belirten baba Kamil Özer, "Kızıma, 19 gün hastanede tedavi gördükten sonra estetik ameliyat yapıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle kızımın engelli kalma riski var. Günlerdir ailecek hastanelerde yatıp kalkıyoruz. Böyle bir şeyi kızıma yapan insan olmaz. Olsa olsa bir canidir. Bunu yapan adama en büyük cezanın verimesini istiyorum. Kızım bunu yaşadı, başkaları yaşamasın" dedi.

Kızını darp eden kişinin başından daha önce 5 evlilik geçtiğine de dikkati çeken baba Özer, "Bu adam kızımı kandırıp, kaçırmış. Kızım eşinden boşandı, evlendiler. Kızım bu adamla kaçtıktan sonra bir süre kendisi ile konuşmadım ama torunlar olunca barıştık. Ancak, sonrasında da bunlar başımıza geldi. Ailecek perişan olduk" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Karacasu Meryem Özer ali çetin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sen o.puluk yapmak icin kocani bosa adama kac sonrada beni dovdu az bile sana senin gibilere
sen misin kocanı bırakıp elin adamıyla kaçan?
Dayı kusura bakmada yukarda kendininde söylediği gibi kızın evliyken bu adamla kaçıyor..ondan sonra kocasına boşanma davası açıyor..ve bu adam daha önce 5 kez evlilik yapmış..kızın daha sonra bu adamla mutlu olabilceğini nasıl düşünebiliyor..sen kalk yuvan varken başka bi adamla kaç..böyle kadınlara hiç acımam..eyerki evli ve başka biriyle kadın gönül eylendiriyorsa onun başına gelebilecek hertürlü belayada hazırlıklı olması lazım..bide kızının bu adamla evlenmeden önceki eşini düşünsene ne hale geliyor adam..sokağa çıkamayacak halde oluyor..
ona geçimsizlik değil yetersizlik denir. adam 32 yaşında 17 yaşında kızı kandırıp evlenmiş. kız onun olgun erkek olmasına aldanmış cehalet diz boyu. sonra adam da kızın evlendikten sonra karı olmayacağını anlamış. beklentiler sıfırlamış. kız gençlik sebebiyle daha hareketli bir hayat sürmek istemiş, adam daha sakin bir hayat ipler kopar. davul bile dengi dengine. eskiden miş o 20 yaş farkla evlilikler . şimdi internet var hayatı yöneten sosyal medya var. artık hiç kimse masum değil.
SAÇI UZUN AKLI KISA ARAŞTIRMADAN TANIMADIĞIN BİR İNSANLA KAÇ EVLEN RESMEN BELAYI SATIN ALMIŞ KADIN
Tam aksiyonluk aşk vallahi ya... 18. yaşında kadın 2. evliliği yapıyor.. evliyken başkasına kaçmak ne demek ya, bu nasıl bir acizlik beyinsizlik ya. erkeğimiz de maşallah evlenip evlenip boşamış anasını satim sanki çorap değişiyor. ben evde kalmışım da ona yanarım :)))
eski koça şimdi bayram ediyor
Allah ıslah etsin.
Devlet bana ceza vermesin gidip kevgire çevireyim bu kansız pici
sen kocanı bırak başından 5 evlilik geçmiş adamla kaç Allahım akıl fikir versin yine nefes alıyorsun dua et bıraktığın adamın ahı tutmuş yinede Allah şifalar versin
sende erkegim diye geziyorsun ortalikta yazik..
ee kocanın ahı var
cinayetten yargılanmalı kasten Adam öldürmeye teşebbüsz ayrıyetten gasp ve tecavüz de eklenebilir
Adam daha önce 5 defa evlenmiş maşallah, kadın evli bununla kaçıp kocasını boşuyo ona da maşallah nazar değmesin. Allah akıl fikir versin bunlara
bu yaşta evlenirsen o olur
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