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Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

03.12.2020 23:57 | Son Güncelleme:
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Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

Bursa'da, kendisine cinsel ilişki teklif eden, kabul etmemesinin ardından kendisini sağ ayağından vuran ve darbeden sevgilisi İsmail İlgi'yi (55) elinden aldığı tabancayla vurarak öldüren Zehra Y., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 23 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu Sokak'taki çiftlik evinde meydana geldi. Zehra Y., eğlenmek için sevgilisi İsmail İlgi'nin çiftlik evine gitti. Burada bir süre alkol alan ikiliden İsmail İlgi, iddiaya göre sevgilisi Zehra Y. ile ilişkiye girmek istedi. Zehra Y.'nin kabul etmemesinin ardından içki içmeye devam eden İsmail İlgi, bu kez zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Sevgilisinin bir kez daha direnmesi üzerine öfkelenen İsmail İlgi., yaşanan tartışmanın ardından Zehra Y.'yi tabanca ile sağ ayağından vurdu.

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YARALI HALDE DARBETTİ

Yaralanan Zehra Y. acı içinde yere yığılırken, İsmail İlgi, sevgilisini darbetti. Yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan İsmail İlgi'nin elinden tabancayı alan Zehra Y., sevgilisini başından vurdu. İsmail İlgi, kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Zehra Y. polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail İlgi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri çiftlik evinde incelemede bulundu. İsmail İlgi'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından İsmail İlgi'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Zehra Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Zehra Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Ben de ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim" dediği ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Zehra Y., polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Zehra Y., tutuklanarak cezaevine götürüldü. (DHA-AA)

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