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Cinsel ilişki vaadiyle kandırarak boş senet imzalattıran 4 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

SAMSUN’da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırarak boş senet imzalattıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını öne süren kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları takibin ardından şüphelilere ait Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, şikayetçi kişiye ait nüfus cüzdanı ve üzeri yazılmamış imzalı senet, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheli Adem S., evinde patlayıcı madde ele geçirilen Gülizar D., cinsel ilişkiye girme vaadinde bulunulan Havva K. ve suça yer temin ettiği öne sürülen Mehmet Ç.'yi gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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