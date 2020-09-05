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Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşi Alice Goodwin'den Ronaldo itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 09:12 | Son Güncelleme

İngiliz futbolcu Jermaine Pennant'ın model eşi Alice Goodwin, "Ronaldo ile ilişki yaşadın mı?" sorusuna "Hayır. Onu reddettim. Çünkü Ronaldo benim tipim değil" cevabıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü modelin pandemi döneminde eşiyle cinsel ilişki videosu da çok konuşulmuştu.

Cinsel ilişki videosu sızan Alice Goodwin'den Ronaldo itirafı

İngiliz futbolcu Jermaine Pennant'ın model eşi Alice Goodwin, sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde, Daha önce Manchester United forması da giyen Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yla ilgili verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
Ülkesinin en ünlü modellerinden biri olan Goodwin'e bir takipçisi, "Cristiano Ronaldo'yla Manchester United'da oynarken ilişki yaşadın mı?" şeklinde bir soru yöneltti.
34 yaşındaki modelin bu soruya yanıtı ise, "Hayır. Onu reddettim. Çünkü Ronaldo benim tipim değil" oldu.
Goodwin'in bu yanıtı, ülke gündemine otururken sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
2014 yılında Jermain Pennant ile evlenen Alice Goodwin, pandemi döneminde eşiyle cinsel ilişki gösterisi yaparken, videonun ortaya çıkması İngiltere ve Avrupa gündemine bomba gibi düşmüştü.
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