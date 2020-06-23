Cinsel İlişki Sırasında veya Sonrasında Kanama ve Lekelenme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında bazı kişilerde kanama ve lekelenme görülebilir. İlişkiden sonra pembe kan gelmesi de yine aynı durum olarak kabul edilir. Çoğu kadın bu durumu önemsemez ve doktora gitme gereği görmez. Önemsenmeyen küçük kan lekeleri ilerleyen zamanda başınıza dert açabilir. Vücudun herhangi bir yerinde olan kanama ile ilgili bilinmesi gereken bir gerçek vardır. Kadınlarda görülen adet kanaması dışında olan kanamalar normal kabul edilemez. Kadınlarda meydana gelen ilişkiden sonra kanama, tehlikeli olabildiği gibi tehlike arz etmiyor da olabilir. Cinsel ilişki esnasında gerçekleşen kanamanın birçok nedeni olabilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ilk olarak nedeni araştırılmalıdır.
Cinsel ilişki esnasında ya da ilişki bittikten sonra olan kanamanın birçok nedeni olabilir.
İlişkiden sonra kan gelmesi ile birlikte bazı farklı belirtileri görülebilir. Bu belirtiler şunlardır:
Cinsel ilişki sonrası kanama ya da lekelenme gibi bir durum ile karşılaşıldığında doktor tarafından kanamanın neden olduğu tespit edilir ve tespit edilen duruma göre tedavi başlar.
Eğer rahimde iyi huylu lezyon varsa (polip gibi) lokal anestezi yapılarak ameliyat ile polipler alınabilir.
Rahim ağzı ile ilgili bir sorun varsa PAP Smear testi yapılarak belirlenir. Smear testi sonuçlarına göre tedavini doktorun belirlediği gibi şekillenir.
İlişki sonrasında kanamanız oluyorsa bu, risk taşıyan bir durumdur. Bu nedenle böyle bir durum ile karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza danışmalı ve PAP Smear testi yapmasını istemelisiniz.
PAP Smear testi, rahim ağzı yani tıp dilinde serviksin enfeksiyon ile ilgili olarak değerlendirilmesi için ve kansere karşı kontrol amaçlı olarak yapılan bir test olarak bilinir. PAP Smear testi ile rahim ağzı taranır ve herhangi bir risk olup olmadığı tespit edilir.
Kanamanın nedeni tespit edilir ve tedavi sürecine başlanırsa kısa bir sürede gelişme kaydedilebilir. Eğer tanının konmasında ya da tedavi sürecinin başlamasında bir gecikme olursa, ciddi sağlık problemleri meydana gelebilir. Bu sağlık problemlerinin başında en tehlikeli ve ölümcül olanı Metastatik Kanser gelir. Bununla birlikte birçok sağlık problemleri görülür.
Örneğin, kronik pelvik ağrı, ektopik gebelik, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, normalden çok daha fazla kanama gibi durumlar meydana gelebilir. Bu durumların hepsi hayati sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi her ne kadar hastalık demek doğru olmasa da ilişki sonrası aşırı kanamada doktorunuza danışarak gerekli testleri yaptırmalısınız. Ne kadar erken teşhis ve tedavi olursanız o kadar hızlı iyileşirsiniz.
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