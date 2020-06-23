Cinsel İlişki Sırasında veya Sonrasında Kanama ve Lekelenme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Cinsel ilişki esnasında ya da sonrasında bazı kişilerde kanama ve lekelenme görülebilir. İlişkiden sonra pembe kan gelmesi de yine aynı durum olarak kabul edilir. Çoğu kadın bu durumu önemsemez ve doktora gitme gereği görmez. Önemsenmeyen küçük kan lekeleri ilerleyen zamanda başınıza dert açabilir. Vücudun herhangi bir yerinde olan kanama ile ilgili bilinmesi gereken bir gerçek vardır. Kadınlarda görülen adet kanaması dışında olan kanamalar normal kabul edilemez. Kadınlarda meydana gelen ilişkiden sonra kanama, tehlikeli olabildiği gibi tehlike arz etmiyor da olabilir. Cinsel ilişki esnasında gerçekleşen kanamanın birçok nedeni olabilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ilk olarak nedeni araştırılmalıdır. Kanama veya Lekelenme Neden Olur? Cinsel ilişki esnasında ya da ilişki bittikten sonra olan kanamanın birçok nedeni olabilir. Vajinal bir enfeksiyon olabilir. Bu enfeksiyona rahim ağzında oluşan klamidya isimli mikroorganizmalar neden olur.

isimli mikroorganizmalar neden olur. Sevikal polip olabilir. Vajina içerisinde bulunan küçük polipler ilişki sırasında zarar görür ve kanama olur.

İlişki sırasında vajinal yırtılma gerçekleştiği için kan geliyor olabilir.

Erkeğin penisinden gelen bir lekelenme ya da kan olabilir. Menide bulunabilen kan ya da lekelenme kadınları yanıltabilir.

Cinsel yollarla bulaşabilen bir hastalık olabilir.

Kadının rahminde rahim ağzı iltihabı denilen, kadınlarla sık sık görülen bir durum olabilir.

Herhangi bir kan hastalığı olabilir.

Rahim kanseri ya da rahim ağzı kanseri olabilir.

ya da rahim ağzı kanseri olabilir. Rahim ağzında yaralar olabilir. Yaralar darbe geldiğinde açılabilir ve bu nedenle kanama olabilir.

olabilir. Yaralar darbe geldiğinde açılabilir ve bu nedenle kanama olabilir. Kan idrardan bulaşmış olabilir. Bu genelde kadınları yanıltıcı bir durum olarak görülebiliyor.

Eğer kanamayı gören kişi hamile ise düşük riski olabilir.

Vajinal kuruluk ilişki sırasında ya da sonrasında rahimde kanamaya neden olabilir. Vajinada oluşan kuruluk ile cinsel ilişki sırasında aşırı zorlanma olur ve kanama görülür.

Eğer ilk cinsel birliktelik ise kızlık zarının yırtılması ile ilgili bir kanama olabilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir risk oluşturmaz. Kanama veya Lekelenmenin Belirtileri Nelerdir? İlişkiden sonra kan gelmesi ile birlikte bazı farklı belirtileri görülebilir. Bu belirtiler şunlardır: Yüksek ateş

Sırt ve bel ağrısı

Zor hamile kalma ya da kısırlık

Mide bulantısı ve kusma

ve kusma Bağırsaklarda ağrı

Karın ağrısı ve karın bölgesine giren ani kramplar

Menopoz dönemi ile birlikte gelen cinsel istek kaybı, vajinal kuruluk gibi durumlar

Sıradan olmayan bir miktarda akıntı gelmesi

Cinsel ilişki sırasında normalde olandan çok daha fazla ağrı Kanama veya Lekelenmenin Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur? Cinsel ilişki sonrası kanama ya da lekelenme gibi bir durum ile karşılaşıldığında doktor tarafından kanamanın neden olduğu tespit edilir ve tespit edilen duruma göre tedavi başlar.

Eğer rahimde iyi huylu lezyon varsa (polip gibi) lokal anestezi yapılarak ameliyat ile polipler alınabilir. Rahim ağzı ile ilgili bir sorun varsa PAP Smear testi yapılarak belirlenir. Smear testi sonuçlarına göre tedavini doktorun belirlediği gibi şekillenir. PAP Smear Testi Nedir? İlişki sonrasında kanamanız oluyorsa bu, risk taşıyan bir durumdur. Bu nedenle böyle bir durum ile karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza danışmalı ve PAP Smear testi yapmasını istemelisiniz. PAP Smear testi, rahim ağzı yani tıp dilinde serviksin enfeksiyon ile ilgili olarak değerlendirilmesi için ve kansere karşı kontrol amaçlı olarak yapılan bir test olarak bilinir. PAP Smear testi ile rahim ağzı taranır ve herhangi bir risk olup olmadığı tespit edilir. Cinsel İlişki Sonrası Kanama Nelere Yol Açabilir? Kanamanın nedeni tespit edilir ve tedavi sürecine başlanırsa kısa bir sürede gelişme kaydedilebilir. Eğer tanının konmasında ya da tedavi sürecinin başlamasında bir gecikme olursa, ciddi sağlık problemleri meydana gelebilir. Bu sağlık problemlerinin başında en tehlikeli ve ölümcül olanı Metastatik Kanser gelir. Bununla birlikte birçok sağlık problemleri görülür.