Cinsel ilişkide zamanlama bebeğin cinsiyetini etkiler mi?

Mesela birden fazla kızı olan aileler bir erkek çocuk isteyebilirken, tam tersi olarak birden fazla erkek çocuğu olanlar da kız çocuğu isteyebilirler. Bunun için geleneksel bir çok yönteme başvurabilirler. Ülkemizde önceki yıllarda olan erkek çocuk istemi kısmi azalırken, kız çocuk isteyen aileler de artmaya başladı. İki çocuk isteyenler için ise sanki bir kız bir erkek bebek ideal istenen cinsiyetler olmuştur. Çoğu toplumda kız ve erkek bebek oranları dengeli iken dünyada bakıldığı zaman erkek bebek sayısı çok az oranda fazladır. Erkek bebek oranı %51 iken; kız bebek oranı da %49 seviyesinde olduğu bilinmektedir.

Bebeğin cinsiyetini babasından gelen Y kromozom içeren sperm belirler. Annesinden gelen X kromozomu içeren yumurta ile döllendiğinde 46-XY kromozom içeren erkek bebek olur; X kromozom içeren sperm ile de X kromozomu içeren yumurta döllenirse 46-XX kromozom içeren kız bebek olur.

Bebeğin Cinsiyet Seçiminde Geleneksel Yöntemler Nelerdir?

a) Diyet ile Cinsiyet Seçimi Mümkün Olabilir mi?

**Diyet ile cinsiyet seçimi halk arasında ye ekşiyi doğur Ayşe’yi; ye tatlıyı doğur Hakkı’yı diye bilinen inanışa dayalı yöntemler olsa da pek çalışması yapılmamıştır ve yanılma payı yüksektir.

Kız bebek şansı artırmak için kalsiyum ve magnezyumdan zengin beslenme önerilir. Kalsiyumdan zengin gıdalar: yoğurt, peynir, süt, somon, mercimek, fasülye, haşhaş, susam, badem, susam ve chia tohumlarıdır. Magnezyumdan zengin gıdalar ise uskumru, avokado, kabak çekirdeği, kaju, ıspanak, çam fıstığı, muz, ceviz, muz, kuru meyveler, pırasadır.