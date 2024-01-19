Cinsel ilişkinin bilinmeyen 5 faydası! Duyunca çok şaşıracaksınız

Romantizm ve duygusal bağlar kurmanın ötesine geçen cinsel ilişkinin sağlığa olan faydalarını duyanlar çok şaşırıyor. İşte seksin bilinmeyen faydaları...

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

İlişki sırasında pompalanan kan damarların genişlemesini sağlar. Genişleyen damarlar da başta kalp olmak üzere vücudun birçok organına bol miktarda oksijen taşır. Böylece kalp beslenir ve kalp damar sağlığı da korunmuş olur. Uzmanlar, özellikle erkeklerde, haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girmenin kalp krizi riskini çok ciddi oranda düşürdüğünü söylüyorlar.

SPOR YAPMIŞ KADAR OLURSUNUZ

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmak şart. Eğer siz de spor yapmaya üşenenlerdenseniz bu eksiği düzenli cinsel ilişki ile kapatabilirsiniz. İlişki sırasında ciddi oranda kalori yakılıyor. Vücut ısısı artıyor ve nabız hızlanıyor. Bu da günlük ihtiyacınız olan spor aktivitesini karşılıyor. Elbette ilişki tam olarak sporun yerini tutmayabilir ama faydası olduğu da bir gerçek. Yani düzenli bir cinsel yaşamla her zaman formda kalabilir ve fazla kilo derdine son verebilirsiniz.

STRES SEVİYESİNİ AZALTIR

Cinsel yaşam hem duygusal hem de fiziksel anlamda mutluluk verdiği için vücudun stres seviyesini düşürüyor. Stresin tüm hastalıkların temelindeki sinsi etmen olduğunu düşünürsek cinsellik sizi çok daha sağlıklı bir hale getiriyor diyebiliriz. İlişki sırasında sinir ve endokrin sistemi bir araya gelerek çok çeşitli hormonlar salgılıyor. İşte bu hormonlar vücutta mutluluk etkisi yaratıyor ve bedeni rahatlatarak stresi uzaklaştırıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İlişki sırasında salgılanan hormonlar bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yani son zamanlardaki pandemi süreci boyunca sürekli gündeme gelen güçlü bağışıklığa düzenli cinsel yaşam ile kavuşmak mümkün. Cinsellik stres seviyesini azaltarak da bağışıklığa destek oluyor. Çünkü aşırı stres bağışıklık sistemini bastırarak vücudu hastalanmaya yatkın hale getiriyor. Siz stresi bedenden uzaklaştırdığınızda da hastalıkların sizi bulma ihtimali azalıyor diyebiliriz.

AĞRI KESİCİ ETKİSİ GÖSTERİR

İlişki esnasında salgılanan hormonlardan biri de endorfin. Bu hormonun bedende ağrı kesici etkisi olduğu biliniyor. Yani cinsel ilişki sırasında vücutta yaşanan kimyasal değişimler ağrı hissini azaltıyor. Ayrıca uzun vadede düzenli cinsel ilişki kadın sağlığının önemli bir noktası olan adet ağrılarına da çözüm oluyor.



