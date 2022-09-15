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Cinsel ilişkinin bu faydası ilk aklınıza gelmez! Böbrek taşları için mucizevi etkileri var

15.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkinin sadece zevk için yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Seks verdiği zevkin yanı sıra sağlığınız için de oldukça etkili sonuçlar sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak cinsel ilişkiye girmek böbrek taşını düşürmeyi sağlıyor.

Cinsel ilişkinin bu faydası ilk aklınıza gelmez! Böbrek taşları için mucizevi etkileri var

Böbrekler hayatımız için oldukça etkili organlar arasında yer alıyor. Böbrek taşı düşürmek en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından. Dayanılmaz acılara neden olan böbrek taşlarını düşürmek için çeşitli yöntemler deneniyor, araştırmalar yapılıyor. Böbrek taşı ağrılarını azaltmak ve kolayca düşmesini sağlamak için bol su içilmesi öneriliyor. Araştırmacılar, haftada üç kez seks yapmanın veya mastürbasyon yapmanın da böbrek taşları üzerinde etkili olduğunu iddia ediyor.

MESANE KASILMASI TAŞIN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

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Endonezya'daki doktorlar , Cinsel Tıp Dergisi'nde orgazm ve boşalma sırasında meydana gelen mesane boynu kasılması ve gevşemesinin de böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti. Bunun nedeni, kasların gevşerken idrarın böbrek taşlarıyla birlikte üretradan geçmesine teşvik edilmesidir. Surabaya'daki Universitas Airlangga'daki ürologlar, konuyla ilgili beş çalışmayı gözden geçirdi.

DÜZENLİ OLARAK YAPANLARIN ATMA ORANI 5,7 KAT FAZLA

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Çalışma haftada üç ya da dört kez seks yapması ya da mastürbasyon yapması ya da her iki aktiviteden de kaçınması söylenen 406 katılımcıyı içeriyordu. Dr Yudhistira Pradnyan Kloping ve ekibi, cinsel eylemlerin her grupta kaç böbrek taşı atıldığını ve ne kadar sürdüğünü nasıl etkilediğini inceledi. Sonuçlar, cinsel aktivite grubunda böbrek taşı atılma oranının 5,7 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.

AĞRI KESİCİ İHTİYACINI DÜŞÜRÜYOR

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Ayrıca seks yapan veya mastürbasyon yapanlarda taşların daha hızlı idrara çıkması bekleniyordu. Bu arada, cinsel aktivite grubunda böbrek taşı nedeniyle ağrı kesici ihtiyacı olanların sayısı yüzde 62 daha düşüktü. Ayrıca seks yapan veya mastürbasyon yapanlarda taşların daha hızlı idrara çıkması bekleniyordu. Bu arada, cinsel aktivite grubunda böbrek taşı nedeniyle ağrı kesici ihtiyacı olanların sayısı yüzde 62 daha düşüktü.

DÜZENLİ CİNSEL İLİŞKİNİN FAYDALARI

Yeni Proje - 2022-09-15T082638.341

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kalp krizi riskini azaltır
  • Felç riskini azaltır
  • Ağrıları azaltır
  • Cildi güzelleştirir
  • Formda olmanızı sağlar
  • Regl dönemini düzenler ve ağrınızı hafifletir
  • Uyku problemlerinize yardımcı olur
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