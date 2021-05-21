Cinsel ilişkinin idrar kontrolü, tansiyon ve kalp krizine etkisine çok şaşıracaksınız!

Sağlıklı bir cinsellik, hem fiziksel hem de duygusal olarak doyuma ulaşmamıza yardımcı olur. Ruhumuzu ve bedenimizi aynı anda hazza ulaştıran cinsel hayat, partnerler arasında da önemli bir etkiye sahip. Her ne kadar baskılanmaya çalışan bir olgu olsa da cinsellik, çiftlerin birbirini anlaması, tanıması ve aralarında güçlü bir bağ kurulmasına destek olur. Peki, önemi her geçen daha da ön plana çıkan cinsel ilişkinin sağlığa faydaları nelerdir?
İyi bir seksin ardından vücutta salgılanan prolaktin hormonu, rahatlamaya ve uyku hissine sebep olur. Orgazmla birlikte uykunun kalitesi artarken daha zinde ve enerjik olmanıza destek olur.
Partnerinize dokunmak ve sarılmak stresi azaltırken orgazma ulaşmak vücuttaki gerginlik seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, seks sırasında partnerinizle yakınlaşmak güven ve mutluluk duygularının da yoğunlaşmasını sağlar.
Aktif bir cinsel ilişki, vücuttaki mikrop ve bakteri gibi zararlı organizmalara karşı savaşan maddelerin artmasına destek olur. Düzenli olarak yapılan seks, metabolizmayı güçlendirerek daha az sağlık sorunu yaşamanıza da yardımcı olur.
Yapılan araştırmalar sonucunda kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan cinsel ilişki, kalp atış hızını artırırken östrojen ve testosteron seviyelerinin ideal düzeyde kalmasını destekler.
Güçlü pelvik kaslara sahip olmak idrar kaçırma sorunlarını önlemede önemli rol oynar. Düzenli ve aktif bir cinsel hayat ise kadınların pelvik kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.
Düşük kan basıncıyla arasında bir ilişki olduğu saptanan cinsel birleşme, büyük tansiyonun düşmesine etki ederek kendinizi daha sağlıklı hissetmenize destek olur.
Orgazm sırasında vücutta ağrı eşiğini yükseltmeye yardımcı olan bir hormon salgılanır. Bu hormon, hafif ve orta ölçekli ağrıların seviyesini ciddi oranda düşürür. Vajinal uyarılma ise kadınların sıklıkla yaşadığı regl ağrılarının yanı sıra, kronik sırt ve bacak ağrısının da hafiflemesini sağlar.
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