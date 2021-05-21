Cinsel ilişkinin idrar kontrolü, tansiyon ve kalp krizine etkisine çok şaşıracaksınız!

Sağlıklı bir cinsellik, hem fiziksel hem de duygusal olarak doyuma ulaşmamıza yardımcı olur. Ruhumuzu ve bedenimizi aynı anda hazza ulaştıran cinsel hayat, partnerler arasında da önemli bir etkiye sahip. Her ne kadar baskılanmaya çalışan bir olgu olsa da cinsellik, çiftlerin birbirini anlaması, tanıması ve aralarında güçlü bir bağ kurulmasına destek olur. Peki, önemi her geçen daha da ön plana çıkan cinsel ilişkinin sağlığa faydaları nelerdir?

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

İyi bir seksin ardından vücutta salgılanan prolaktin hormonu, rahatlamaya ve uyku hissine sebep olur. Orgazmla birlikte uykunun kalitesi artarken daha zinde ve enerjik olmanıza destek olur.

STRESİ AZALTIR

Partnerinize dokunmak ve sarılmak stresi azaltırken orgazma ulaşmak vücuttaki gerginlik seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, seks sırasında partnerinizle yakınlaşmak güven ve mutluluk duygularının da yoğunlaşmasını sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Aktif bir cinsel ilişki, vücuttaki mikrop ve bakteri gibi zararlı organizmalara karşı savaşan maddelerin artmasına destek olur. Düzenli olarak yapılan seks, metabolizmayı güçlendirerek daha az sağlık sorunu yaşamanıza da yardımcı olur.