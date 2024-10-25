HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel ilişkiye girerken aman dikkat! Ertesi gün hapının ücreti zamlandı... Çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler o tutarı ödeyecek

Cinsel ilişkiye girerken aman dikkat! Ertesi gün hapının ücreti zamlandı... Çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler o tutarı ödeyecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum kontrol yöntemlerinden biri olan 'Ertesi gün hapı' olarak da bilinen ilacın fiyatı zamlandı. Cinsel birlikteliğin ardından çocuk sahibi olmak istemeyen bireylerin kullandığı bu ilaç diğer kontrol yöntemlerinden biri.

Cinsel ilişkiye girerken aman dikkat! Ertesi gün hapının ücreti zamlandı... Çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler o tutarı ödeyecek

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri ekim ayında yüzde 23,5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi. Bununla beraber bir çok ilaçta da fiyat artışına gidildi.

iStock-1331839817

125 TL ZAM YEDİ

Kadınların doğum kontrol yöntemi olarak kullandığı ertesi gün hapına yeni bir zam yapıldı. Hapın fiyatı, yapılan artışla birlikte 512 liradan 637 liraya yükseldi.

iStock-1049816548

EURO ÜZERİNDEN HESAPLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karara göre, belirlenen euro değeri 2025 yılı için de geçerli olacak; yeni bir euro değerlemesi yapılmayacak. Bu karar doğrultusunda, gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de euro değerindeki değişim oranında güncellenerek, fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde ise 39,05 TL olarak belirlendi. Bu durum, sağlık ürünlerinin maliyetlerini ve erişilebilirliğini etkilemeye devam ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki doğum kontrol ilaç
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.