Cinsel ilişkiye girerken aman dikkat! Ertesi gün hapının ücreti zamlandı... Çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler o tutarı ödeyecek

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri ekim ayında yüzde 23,5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi. Bununla beraber bir çok ilaçta da fiyat artışına gidildi.

125 TL ZAM YEDİ

Kadınların doğum kontrol yöntemi olarak kullandığı ertesi gün hapına yeni bir zam yapıldı. Hapın fiyatı, yapılan artışla birlikte 512 liradan 637 liraya yükseldi.

EURO ÜZERİNDEN HESAPLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karara göre, belirlenen euro değeri 2025 yılı için de geçerli olacak; yeni bir euro değerlemesi yapılmayacak. Bu karar doğrultusunda, gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de euro değerindeki değişim oranında güncellenerek, fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde ise 39,05 TL olarak belirlendi. Bu durum, sağlık ürünlerinin maliyetlerini ve erişilebilirliğini etkilemeye devam ediyor.