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Cinsel ilişkiye girmeden önce asla sakız çiğnemeyin! Bunları yaşamak istemezsiniz

29.03.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki karşılıklı olarak tarafları hem tatmin hem de mutlu eder. Sağlık açısından onlarca faydası olan düzenli bir cinsel hayat için yapılması gereken bazı şeyler var. Bazıları libidolarını yüksek tutmak için doğal besinlerden destek alırken bazıları ise ilaç takviyelerini kullanır. Cinsel ilişki için hijyene de önem vermek gerekiyor. Özellikle ağız kokusu cinsel ilişki deneyimini kâbusa çevirebilir. Ağız kokusunu önlemek için sakız çiğnerseniz olacakları asla yaşamak istemezsiniz!

Cinsel ilişkiye girmeden önce asla sakız çiğnemeyin! Bunları yaşamak istemezsiniz

Sevgilinizle romantik akşam sonrası gecenin ilerleyen saatlerinde daha da yakınlaşmaya başlıyorsunuz. Cinsel ilişki öncesi son kontrolleri yaparken ağızınızın koktuğunu fark ediyorsunuz. O an hızla kokuyu bastırmak için ağzınıza bir sakın atıyorsunuz: BÜYÜK HATA!

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Düşündüğünüzün aksine, bu hatayı yapmak istemezsiniz. Nefesiniz nane gibi taze kokabilir, ancak zamanla başka bir yerden başka kokular yayarsınız. Brokoli veya sarımsak gibi sakız da seks yapmadan önce kaçınmak isteyebileceğiniz bir şeydir.

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SİNDİRİM SİSTEMİNE ZARAR VERİR

Sakız çiğnediğinizde, sindirim sisteminize, genellikle bir süre sonra hoş olmayan bir kokuya neden olan birkaç şey yaparsınız. Sakız çiğnemek midenize yiyeceğin azalmakta olduğunu söyler, ancak öyle değildir. Mide, beslenme beklentisiyle, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olan sindirim sıvılarını harekete geçirir ve serbest bırakır. Sonuç; karın şişkinliği, gaz çıkarma, istenmeyen ses ve koku!

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TESTOSTERON SEVİYELERİNİ ETKİLER

Sakız çiğneyen kişi siz veya eşiniz olsun, araştırmaların nane sakızında bulunan nanenin testosteron seviyelerini düşürebileceğini gösterdiğini öğrenmek sizi üzecek.

Taze bir nefes isteniyorsa, sakız çiğnemek yerine ağız sağlığınızı korumanın diğer yollarına odaklanın. Diş Hekimi Michelle Chan, günlük hijyen rutininizin bir parçası olarak dişlerinizle birlikte dilinizi de düzenli olarak fırçalamanızı önerir.

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