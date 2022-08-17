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Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir! Asla görmezden gelmemeniz gereken 4 olağandışı sorun

17.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek cinsel organlarının hepsi şekil ve büyüklük açısından farklıdır. Ancak asla göz ardı etmemeniz gereken olağandışı durumlar oluşabilir. Zamanla yaşanan değişiklik size normal gibi gelse de mutlaka doktor tarafından kontrol edilmesi gereken bazı semptomlar vardır.

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir! Asla görmezden gelmemeniz gereken 4 olağandışı sorun

Vücudunuzun geri kalanı gibi, cinsel organınız da yaşlandıkça değişiklik gösterebilir. Görünümdeki değişiklikler normal görünebilir. Bu değişiklikler bazen libido eksikliğine neden olabilir. Bazı semptomlar ise tıbbi müdahale gerektirebilir.

Çoğu zaman bu, dolaşımın azalması, hormonal değişimler, cildinizin yapısındaki değişiklikler veya bir dizi başka faktör gibi vücudun diğer bölümlerindeki değişiklikler nedeniyle oluşur.

Bununla birlikte, penisin üriner işlevini etkileyebilecek başka şeyler de vardır, bu nedenle doktorunuzla görüşmenizi gerektirebilecek bazı değişikliklerin farkında olmak önemlidir.

KAVİSLİ PENİS

Kavisli bir penise sahip olmak normalde endişelenecek bir şey değildir, ancak aniden değişirse veya eğri normalden daha şiddetliyse, kontrol ettirmek sağlığınız için faydalı olabilir. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan Peyronie hastalığı; penis eğrilmesine ve penis eğriliği nedeniyle sertleşme sırasında ağrıya yol açan, penis eğriliği derecesine bağlı olarak cinsel ilişkiyi fizyolojik olarak imkânsız hale getirebilen bir sağlık sorunudur.

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LİKEN SKLEROZUS

Penisinizin başı normalden biraz daha sıkıysa, NHS'ye göre cinsel organlarda veya vücudun diğer bölümlerinde kaşıntılı beyaz lekelere neden olan bir cilt rahatsızlığı olan liken sklerozu işaret edebilir. Lichen sclerosus hem erkek hem de kadınlarda deri ve mukozaları tutabilen, başlangıçta fildişi renginde, oval ve keskin sınırlı lezyonlar halindeyken ilerleyen dönemlerde ciltte incelme, kabartı ve plaklar ile kendisini gösteren kronik, yangısal bir hastalıktır. Lichen sclerosus hastalığı “Liken Skleroz”, “Lichen sclerosus et atrophicus”, “Liken hastalığı” veya “Liken skleroz hastalığı” olarak da bilinmektedir.

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PENİS KANSERİ

Penisi çevreleyen deri, zaman içinde daha az ciddi nedenlere atfedilebilecek bazı değişikliklere uğrayabilir. Ancak penisinizin gövdesinde kırmızımsı, kadifemsi bir deri parçası fark etmek çok daha ciddi bir şey olabilir. Dr. Ryan Terlecki, yamanın hassas veya ağrılı olup olmadığını ve yakın zamanda seks yapmadıysanız, kırmızı lekenin penis kanseri belirtisi olabileceğini söylüyor. Penis kanserinin diğer belirtileri arasında cildin kalınlaşması, cilt renginde değişiklikler, yumru, küçük kabuklu şişlikler, düz mavimsi-kahverengi oluşumlar, kokulu akıntı veya sünnet derisinin altında kanama sayılabilir.

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İDRARDA KAN

Tuvalette idrarınızda kan görürseniz, bu ciddi bir şeyin işareti olabilir. Böbrek taşlarından mesane ve prostat kanserine kadar... İdrarınızdaki kan kesinlikle endişe kaynağı olmalıdır ve hemen doktorunuzla konuşmalısınız.


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penis penis kanseri
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