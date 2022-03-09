Cinsel isteksizliğe son veriyor! Afrodizyak etkisi var…

Kuruyemiş ve kurutulmuş meyve tüketenler kuru inciri ve cevizi sıklıkla tercih ediyor. Lezzetli olmalarının yanı sıra bir sürü faydaları bulunuyor. Kuru incirin içeriği anne sütüne benzer değerler taşıyor. Ceviz antioksidan özelliği sayesinde hastalıklardan koruyor ve kanseri önlemede etki sağlıyor. Posta’nın haberine göre kuru incir ve cevizin beraber kullanımı vücutta afrodizyak etkisi yaratıyor.

CİNSEL İSTEKSİZLİĞE ÇÖZÜM

Yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeren kuru incir, hücreleri yeniliyor, kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Gribe karşı da tüketilmesi önerilen kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir arasına ceviz konup tüketildiğinde afrodizyak etki yaratıyor. Cinsel isteksizlik çekenlere ve güçten düşenlere yardımcı oluyor.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasını sağlıyor.

İçerdiği 'benzaldehit' maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor.

55 yaş üstü yetişkinler arasında yaygın olarak görülen bir göz hastalığı olan sarı noktadan korunmak için düzenli olarak kuru incir yenmesi gerekiyor.

Tansiyonu dengeliyor.

Cildi güzelleştiriyor.

CEVİZİN FAYDALARI

Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin artmasını sağlıyor

Kanserden koruyor

Tip 2 diyabeti kontrol etme konusunda yardımcı oluyor

Daha kolay kilo verilmesini sağlıyor



