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“Cinsel isteksizlik sorunu tedavi edilebilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Psikoterapist Dr.

“Cinsel isteksizlik sorunu tedavi edilebilir”

Psikoterapist Dr. Cem Keçe, cinsel isteksizliğe mercek tuttu. Psikoterapist Dr. Keçe, sorunun tedavi edilebileceğini söyledi.
Aynı zamanda Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı da olan Psikoterapist Dr. Cem Keçe, cinsel isteksizlik konusunda bilgi verdi. Keçe, cinsel isteksizliğin çiftlerin en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunun bir hastalık olmadığını, çoğu zaman tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu belirtti.
Keçe, “Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bir sonuç olarak ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun arka planındaki yaşam öyküleri, psikolojik gelişim süreçleri, deneyimler, çatışmalar ve travmalar çok daha derin ve karmaşıktır. Öyle ki cinsel isteksizlik, bu sorunlar açısından buzdağının görünen kısmıdır. Bu nedenle de buzdağının görünen kısmının altında kalan bölümü görebilmek için kadınların ve erkeklerin yaşadıkları cinsel isteksizlik sorununun çözümü çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirmektedir. Fizyolojik nedenler için hastanede gerekli muayene ve testler yapılarak tedavi uygulandıktan sonra, psikolojik nedenlerin araştırılması, anlaşılması ve çözüme kavuşturulması için mutlaka bir cinsel terapiste başvurulması gerekmektedir. Bu süreçte eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaları çok önemlidir” dedi.
“Kadınların sağlıklı bir cinsel hayat yaşamaları ‘doğal’ olarak mümkün”
Cinsel isteksizliğin terapilerin yanı sıra bitkisel ürünlerle tedavisi edilebileceğine dikkat çeken Keçe, ” Cinsel isteksizlik hali hazırda genellikle psikolojik yollardan tedavi edilmeye çalışılmakta ancak birçok vakada tedavi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği arttıran bitkisel ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ancak güvenilir olmayan bu tarz ürünler yerine ülkemizde de satışı bulunan ruhsatlı, güvenli ve içeriği sağlam, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip patentli gıda takviyeleri tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.
“Destek ürünleri ilgi görüyor”
Özellikle kadınlarda cinsel isteği arttıran destek ürünlerinin son yıllarda çok ilgi gördüğünden bahseden Keçe, “İçeriğinde L-Arjinin HCL, L-sitrulin, Rosvita, Pycnogenol (Fransız sahil çamı kabuk extresi) gibi maddeler barındıran ve kadınların sağlıklı bir cinsel hayat yaşamalarına tamamen doğal yollardan yardımcı olan ürünler kullanıldığında, cinsel istekte ve cinsel uyarılmada belirgin bir artış görülmektedir. Bu ürünler vücutta nitrik oksit salınımını arttırarak etki göstermekte ve herhangi bir hormon seviyesine etkide bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

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