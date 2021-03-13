Cinsel isteksizlik yaşı 30'lara kadar düştü: Check-up yaptırın!

Obezite, diyabet, damar hastalıkları, kalp sorunları, inme-felç, eklem problemleri, hafıza-konsantrasyon sorunları gibi yaşlanma problemlerinin giderek daha erken yaşlarda görülmeye başlandığını hatırlatan Prof. Dr. Hattat, “Yaşam tarzı yanlışları bunu tetikliyor. Örneğin, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı alkol ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı yanlışlıkları, aşırı stresi de buna ekleyebiliriz. Kliniğimize 30’larında 80 yaşındaki bir erkeğin seks hormonlarına sahip birçok genç başvuruyor. Bu erkekler bazen yirmili otuzlu, bazen kırklı yaşlarda cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı, boşalma problemleri yaşıyor. Genç yaşlardan itibaren cinsel gücü arttırmaya yönelik tedaviler, tavsiyeler ve yaşam tarzı düzenlemeleri veriyoruz” dedi.

YAŞAM TARZI ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Hattat, 35-40 yaş civarındaki pek çok erkek hastanın cinsel gücünün düştüğünden şikayet ettiğini belirterek, “Birçoğu da performans endişesinden muzdarip. Maalesef çoğu kişi uzun yaşam genlerine sahip değil. Bu nedenle şanslı genlere sahip olduğunuzu ümit edip sağlık kontrollerinizi aksatmak doğru değil. Sonuçta birçok hastalık, yaşam tarzı ve çevresel faktörler nedeniyle oluşuyor. Cinsel sorunlarda da bu durum geçerli. Hem geç yaşlanmak hem de cinsel gücü uzun yıllar devam ettirmek istiyorsanız genetik mirasınızı, geçirdiğiniz hastalıklarınızı, ilaçlarınızı, yaşam tarzınızı incelemeli ve sağlıklı yaşam tercihleri yapmalısınız. Yoksa erken yaşlardan itibaren testosteron kaybı, sertleşme sorunu ve daha pek çok cinsel soruna yakalanabilirsiniz” diye konuştu.

“SORUNLAR VÜCUT SAĞLIĞINIZLA İLGİLİ FİKİR VERİR”

35-40 yaşındaki erkeklerin mutlaka cinsel check-up yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, “Böyle bir kontrol hem var olan cinsel sorunların nedenlerini bulmamıza yardımcı olur, hem de fark edilmeyen fonksiyon düşüşlerini ortaya çıkarır. Cinsel bölge erkek vücudunun bir barometresidir. Buradaki her sorun size genel vücut sağlığınızla ilgili fikir verir. Penis damarlarınızda sorun varsa veya testosteron hormonunuz düşükse 5 yıl içinde bir kalp, damar sorunu yaşamanız çok olasıdır. Bu nedenle hekiminize danışarak cinsel bölge sağlığınızı kontrol ettirin” ifadelerini kullandı.