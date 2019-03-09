Cinsel istismar davalarında 4 kişiye 67 yıl hapis

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen cinsel istismar olayları ile ilgili 4 sanığa toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İlçede çeşitli zamanlarda meydana gelen çocuğa karşı cinsel istismar olayları ile ilgili 4 farklı sanığın duruşması İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir çocuğa karşı nitelikli, bir çocuğa karşı ise niteliksiz cinsel istismar suçundan hakkında dava açılan İ.İ. isimli şahsa mahkeme heyeti toplam 35 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığı, çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan 22 yıl 8 ay, niteliksiz cinsel istismar suçundan ise 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Tutuklu sanık K.K. ise çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haklarında çocuğa karşı cinsel istismar suçundan dava açılan O.K 10 yıl, M.S. B. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa toplam 67 yıl hapis cezası verildi.

