Cinsel istismar davası: Aile sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi

İDDİANAME Hazırlanan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi'nde mağdure E.Ç.'nin ifadesinin alındığı belirtiliyor. İddianamede mağdure E.Ç.'nin üvey dedesi N.S. tarafından istismara uğradığı iddia ediliyor. İddianamede N.S.'nin “Zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İLK DURUŞMADA SANIK İFADE VERMİŞTİ

İlk duruşmada sanık N.S. mağdurenin üvey torunu olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Eşim M.S. ile 2011 yılında evlendim. Evlenmeden önce M.S. ile mağdurenin annesi S.G. arasında para meselesi varmış, halen de devam ediyor. S.G. eşimden 5 bin TL istemiş, vermeyince de bu şekilde iftira atıldı. Araları bozulunca eve gidip gelmediler, ancak yaşı küçük mağdure yalnız olarak bir ay içinde 3 defa evimize geldi. Onun geldiğinde eşim evdeydi, yalnız kalmadık. Suçlamayı kabul etmiyorum"

