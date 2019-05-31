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Cinsel istismar davası sanığı: Bir kez elini tuttum

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö.'ye (16), sohbet etme bahanesiyle götürdüğü evinde  cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö.'ye (16), sohbet etme bahanesiyle götürdüğü evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A. (25), kendisini "Sadece elini tuttum" diyerek, savundu.
Olay, 2017 yılında Ereğli ilçesinde meydana geldi. Y.A., köydeki bir düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö. ile arkadaş oldu. İddiaya göre, Y.A. bir süre sonra sohbet etme bahanesiyle evine götürdüğü N.Ö.’ye cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra okula gitmek istemeyen ve davranışları değişen N.Ö., teyzesine başından geçenleri anlattı. Teyze de yeğeni ile birlikte savcılığa şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Y.A. sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da hakkında olay tarihinde 14 yaşında olan N.Ö.’ye karşı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediği iddiasıyla 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Y.A.'nın sohbet etme bahanesiyle eve götürdüğü N.Ö.'ye karşı koymaya çalışmasına rağmen zorla cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık Y.A. ve şikayetçi N.Ö. ile avukatları katıldı. Y.A., suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisiyle tanışmamız ve teyzesinin bilgisi dahilinde iki kez gezdiğimiz doğrudur. İlişkiye girmedik. Bir kez elini tuttum" dedi.
N.Ö. ise olayın ardından Y.A. ile korktuğu için bir süre daha görüşmeye devam ettiğini anlatarak, "Beni tehdit ediyordu. Evlenmekten bahsediyordu. Bana karşı tavırları değiştiği için şikayetçi oldum" diye konuştu.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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