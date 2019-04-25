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Cinsel istismar davası sanığına 25 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi

MERSİN (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Mersin'in Tarsus ilçesinde yargılanan sanık M.D, 25 yıl hapse mahkum edildi.

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık M.D. gelmezken, mağdur ile ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Ailenin ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığı "nitelikli cinsel istismar" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıp, mevcut durumunun devamına karar verdi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezasını olumlu karşıladıklarını ancak tutuklama kararının çıkmamasının vicdanlarda sıkıntı yarattığını belirterek, bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi.

Duruşmayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile çok sayıda avukat da takip etti.

Bu arada, adliye çevresinde toplanan çok sayıda kadın da olayı protesto etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 yıl önce 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.D, tutuklanmıştı. Sanık, yargılama safhasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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