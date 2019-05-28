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Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Hüseyin D.'nin (38), kızı A.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, F.D.'nin, duruşmada eşinden şikayetçi olmadığını söylemesi üzerine mağdur A.D.'ye temsili kayyum atanmasına karar verdi.

Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

Olay, 21 Ocak'ta, Develi ilçesinde meydana geldi. Aşçı Hüseyin D., iddiaya göre, temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin D., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada mağdur A.D. ve annesi F.D. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Sanık Hüseyin D., savunmasında, suçlamayı reddederek, "Kendi evladım, canım parçam. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Çocuğumun şahsi ihtiyaçlarını giderdiğim, altını temizlediğim için suçlanmayı anlamıyorum" dedi.

Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur A.D. ise "Babamla aramızda ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu. Duruşma öncesi A.D. ile görüştüğünü belirten pedagog ise "Duruşma öncesi bana buraya niçin geldiğini bilmediğini söyledi ve 'Babamı çok özledim' dedi. Yaş itibarıyla olayı kavrayabilecek olgunlukta değil" dedi.

Ardından tekrar ifadesi alınan A.D., "Polise söylediklerim şakaydı. Bu şakayı yapmamı annem istedi" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Anne F.D. ise kızını yönlendirmediğini ileri sürerek, "Kızıma şaka yapması yönünde bir şey söylemedim. Daha önce Hüseyin'in buna benzer bir dosyadan dolayı yargılanması olmuştu. Temizlikten gelince kızım olayları bana anlattı. Ben de bir anne olarak kızımı korumak amacıyla eşimden şüphelendim. Şikayetçi değilim. Kızım dün dedesindeydi. Bu şekilde ifade vermesini onlar istemiş olabilir" dedi.

KAYYUM ATANDI

Savcı, sanığın eyleminin birden fazla olması gerekçesiyle ek iddianame düzenlenmesi için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını, annenin şikayetçi olmaması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazılarak, çocuğa temsili kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla savcılığa ek iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulması ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ne çocuğa kayyum atanmasına dair yazı yazılarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)

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