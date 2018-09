Cinsel istismar davasında mağdur çocuk ifade verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, üvey kızı C.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık G.K.'nin (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren C.Y., üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Buca'nın Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evde oturan G.K.'nin, 3 yıl boyunca, birlikte yaşadığı Y.K.'nin kızı C.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. C.Y.'nin biyolojik babası olan M.Y., kızının, istismara uğradığını kendisine anlattığını belirterek, iddiayı yargıya taşıdı. M.Y., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. G.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına; tutuksuz sanık G.K., mağdur C.Y., babası M.Y., annesi Y.K. (34) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Neslihan Ersoy Sevindik, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin (UCİM) vekili İpek Kul ve tarafların avukatları katıldı. Mağdur C.Y., adli görüşme odasında sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade verdi. C.Y., ifadesinde, uyurken ve televizyon seyrederken G.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen C.Y.'nin bakıcısı Müşerref Özdek ise 1,5 sene çocuğa baktığını belirterek, "C.Y., G.K.'yi severdi. Onu almaya geleceği zaman balkonda beklerdi. Bana böyle bir olaydan bahsetmedi. Zaten birinden korktuğu ya da çekindiği zaman benim arkama saklanırdı" dedi.

Mağdur avukatları, sanığın tutuklanmasını istedi. Ayrıca Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği de davaya müdahillik talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise derneğin katılma talebi ile sanığın tutuklanması taleplerinin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması ve derneğin müdahillik talebini reddederek, duruşmayı erteledi.