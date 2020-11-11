Cinsel istismar davasında öğretmene 621 yıl hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS (Ses ve Görüntü aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen yedi öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

Ceza neye göre belirlendi?

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok kez tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen bir çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini söyledi.