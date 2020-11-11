HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinsel istismar davasında öğretmene 621 yıl hapis cezası

Cinsel istismar davasında öğretmene 621 yıl hapis cezası

11.11.2020 21:50 | Son Güncelleme

Antalya'da 27 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS (Ses ve Görüntü aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen yedi öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

Ceza neye göre belirlendi?

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok kez tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen bir çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini söyledi.

Karar alkışlayan salondaki aileler, mahkeme başkanı ve heyetine teşekkür etti.

Davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları basın açıklaması yaptı. UCİM Başkanı Saadet Özkan, sanığın 621 yıl ceza aldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"27 çocuk içerisindeki o kahraman çocuk konuştu ve o çocuk bu ülkenin bütün çocuklarını bir istismarcıdan kurtardı. Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. Bugün 6. Ağır Ceza, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi ve dedi ki hepimize, 'Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz.' O yüzden Adalet Mülkün Temelidir yazısı bugün hepimizin gönüllerinde vuku buldu. Çocuklar yaralarını saracak. Biz istismarcıların kökünü kazıyacağız. Bu zaferi çocuklarımız kazanmıştır."

Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar ise "tarihi bir karar" verildiğini söyleyerek, "Bu kararın Antalya'dan çıkmasına çok sevindim. 27 ayrı çocuğun, 27 ayrı travmasına şahit olduk. Bir çocuk konuştu, diğerleri de konuştu. O kişi artık öğretmen değil. Öğretmenlikten men edildi. O kişi artık hayatına kaldığı yerden devam edemeyecek" dedi.

DHA / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalarMuharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
En Çok Okunan Haberler
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulundu
Acı haber geldi! Kaptanın da cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar'da korkunç olay! İhbara giden ekipler kadını boğazı kesilmiş halde buldu
İhbara giden ekipler kadını boğazı kesilmiş halde buldu
Batman'da feci kaza! Traktör, TIR ve otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Traktör, TIR ve otomobil birbirine girdi
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar: 3 ayda bir iftira atıyorlar
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Tüm illerde yasaklandı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.