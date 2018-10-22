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Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, bir evden kadın kılığında çıkarken gözaltına alındı - Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıldır gizlendiği belirlendi

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kadın kılığında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar kadın kılığı Şanlıurfa

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