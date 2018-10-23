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Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 07:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kadın kılığında yakalandı. Şüphelinin bu şekilde 4 yıl gizlendiği tespit edildi.

Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü. Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şanlıurfa

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