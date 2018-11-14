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Cinsel istismar iddiasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir kadını otomobillerine zorla bindirip götürdükleri yazlık evde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel istismar iddiasına tutuklama

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir kadını otomobillerine zorla bindirip götürdükleri yazlık evde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre otomobillerine aldıkları kadını Costal mevkisindeki yazlık eve götürerek cinsel istismarda bulundukları iddia edilen M.P. ve R.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.P. ve R.P., karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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