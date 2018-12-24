Cinsel istismar mağduru çocuk, sanıkla AVM'de karşılaşmış

Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 ay önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Mustafa Şeran, sanığın 'tehditle zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hükümle birlikte tutuklanmasını isterken, 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından ise beraatını istedi.

Sanığın avukatı ise savunma yapmak için süre istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

'SANIK ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇOCUKLA KARŞILAŞTI'

Bugün görülecek duruşma, bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamış olmasından dolayı yapılmadan ertelendi. Duruşmanın ertelendiği haberini alan merkezi Mersin'de bulunan UCİM'in başkanı Saadet Özkan, adliye dışında gazetecilere açıklama yaptı. Dava sürecinin 1.5 yıldır devam ettiğini hatırlatan Saadet Özkan, "Bizim ciğerimizi yakan bir durumla karşı karşıya kaldık. Sanık alışveriş merkezinde çocukla karşılaştı. Çocuk berbat bir durumda. Burudan şunu anlıyorum. Bu türlü davalarda istismarcı tutuksuz yargılandığında, çocuğumuz istismarcı ile karşılaşabiliyor. Bu durum çocuğu çok derinden yaralıyor. Bu kadar rehabilitasyon, bu kadar doktor desteği, bu kadar psikolog desteği, bu kadar devletin çabası bir çırpıda boşa gidiyor. Bir genelge yayımlandı. Çocukların davaları hızlansın, öne alınsın diye. İvedilikle yapılsın ki, çocuklar örselenmesin diye. Gördüğümüz kadar genelgeye riayet edilmiyor" diye konuştu.

'ÇOCUK PERİŞAN BİR DURUMDA'

Çocuğun istismarcısı ile karşılaştığı anı annesinden öğrendiklerini sözlerine ekleyen Özkan, "Korkunç bir kriz içinde. Zaten çocuğu durduramamışlar. Çocuk perişan bir durumda. Şu an çocuğun travması için ne yapabiliriz, onu düşünüyoruz. Yapılan her şey geriye gitmiş durumda. Bu adam sokakta ve başka çocuklara ne yapıyor? Onu da bilmiyoruz. İstismarcılar durmuyor. Bir çocuk için sağladığımız tedavi, emek boşa gitti. Onu sır gibi gizledik. Okulunu değiştirdik. Güzel bir hayat sürsün diye çaba harcadık. Ama yine istismarcısıyla karşılaştı. En sevdiğimizin katili ile karşılaştığımız zaman ne yaparız? Çocuğumuz hayatını karartan bu cani ile karşılaşıyor ve yine engel olamıyoruz. Ne yapalım? O yüzden yasalardan medet umuyoruz. Anne 40 derece ateşle, hiç normal bir halde değil. Zaten çocuk böbrek hastası. Üstüne alevleniyor bu durum" diye konuştu.

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