Cinsel istismar mağduru, Twitter'da destek istedi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kızı 29 yaşındaki D.A.'ya 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan C.A. hakkında dava açıldı. D.A., ailesi ve çevresinin kendisini yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi için baskı yaptığını iddia etti, Twitter'da yaşadıklarını anlatarak, destek istedi.

Geçen Ekim ayında polis merkezine giden D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili iddianame düzenlenerek C.A. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., şubat ayındaki ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi.

'DEFALARCA BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI'

Twitter'da 'Tecavüze Hayır' adında hesap açan D.A., 29 yaşında olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Ekim ayında savcılığa şikayette bulundum ve tutuklandı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular. Ailem, babam hapise girdiği için beni suçluyor, onu kurtarmaya çalışıyor. 'Babam' olacak kişi ses kaydında yaptıklarını itiraf ediyor. Annem de 'ben sezmiştim' demesine rağmen mahkemede lehime konuşmayacağını söyledi. Kendisi olayı duyduğunda ilk tepkisi elini bana kaldırıp 'sus komşular duymasın' oldu."

'ERKEK KARDEŞLERİM ŞİKAYETİMİ ÇEKMEMİ İSTEDİ'

Erkek kardeşlerinin de kendisini yalnız bıraktığını anlatan D.A., "Erkek kardeşlerim de evlenemeyeceklerini düşündükleri ve 20 yıldır anlamadıklarından dolayı lince uğrayacaklarını düşündükleri için geri çekilmemi istediler. 'Bizi babasız büyütmene hakkın yok, şikayetini geri al' dediler. Dava kamu davası olduğu için bana cephe aldılar. Şubat ayında ilk mahkemem var. Bu olayda tamamen yalnız ve baskı altında kaldım. Desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'CAN GÜVENLİĞİM TEHKİLEDE'

D.A., kendisine gelen destek mesajları üzerine de "Kendimi yapayalnız hissederken hepinizin ayrı ayrı tanımadığınız biri için bu kadar seferber olmanız beni çok duygulandırdı. Her gelen destekte hem sevinçten gülüyorum hem de gözlerim doluyor kendi ailem sahip çıkmadığı için. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, duruşma tarihi yaklaşınca sizlere bilgi vereceğim. Can güvenliğim tehlike altında olduğu için şimdilik kimliğimi saklamak zorundayım. Sizlerden sadece ricam mahkeme günü bana manevi destek olmanız" mesajlarını yazdı.

FOTOĞRAFLI