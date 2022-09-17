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Cinsel istismar şakası, kahreden son! Katili, 'Ambulans çağırmayın' deyip döner sipariş etmişti

17.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da arkadaşı C.E. tarafından bıçaklanan Muhammed Ali Aslan 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. İki arkadaş sosyal medyada tartışmış, iddiaya göre Muhammed Ali Aslan daha önce cinsel istismardan cezaevine giren C.E. hakkında istismar şakası yapmıştı. Bunun üzerine Aslan ile buluşma ayarlayan C.E., ağabeyi ile Aslan'ı öldüresiye darp etmiş, 17 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırılmıştı. Olay sonrası C.E.'nin 'Ambulans çağırmayın' deyip, kendine döner sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel istismar şakası, kahreden son! Katili, 'Ambulans çağırmayın' deyip döner sipariş etmişti

Olay, 11 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E., daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı. Öte yandan Aslan’ın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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'AMBULANS ÇAĞIRMAYIN DEYİP DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ'

Baba Cevdet Aslan (48), oğlunun bıçaklayan kişiyle arkadaş olduğunu belirterek, "Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar. Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?" dedi.

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6 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Olaydan sonra kentteki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Muhammed Ali Aslan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saat 13.45 sıralarında vefat eden Aslan’ın hastane önündeki ailesi acı haberi alınca yıkıldı. Aslan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Adana
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