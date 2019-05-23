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Cinsel istismar sanığı öğretmene 7 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Antalya’da 10 yaşındaki kız öğrencisine 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A., 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında, Aksu ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da 10 yaşındaki kız öğrencisine 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A., 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında, Aksu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi E.S.G., belediyeye ait eğitim kurumunda, İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşının daha taciz edildiği ileri sürülen E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi Bürosu’nda yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.
Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.’nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, Kadir A.’yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
Kadir A., 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tekrar mahkeme karşısına çıktı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi.
Mahkeme heyeti ise Kadir A.’nın 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
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